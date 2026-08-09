Paavlis saab läbi toidu, muusika ja tantsu kohtuda mitmekesisema Itaaliaga

Paavli Kultuurivabrikus toimub 15. augustil esmakordselt kultuurisündmus Italy Unexpected, mille programmis on lisaks Itaalia artistidele ka tasuta töötoad, kus saab valmistada tiramisut, limoncello't ning õppida Itaalia tantsu.

Korraldajate sõnul on Itaalia on eestlaste seas üks armastatumaid reisisihtkohti, kuid enamasti seostub see ikka samade paikade ja sümbolitega. Esmakordselt toimuv kultuurisündmus toob fookusesse vähem tuntud traditsioonid, muusika ja toidu, mis näitavad Itaaliat märksa mitmekesisemana.

Tiramisu õpituba viib läbi Pietro Totaro, kelle perekonnas on toit alati tähtsal kohal olnud. Tema pere köögis kohtuvad Toskaana ja Lõuna-Itaalia traditsioonid, mida on edasi kandnud vanavanaema Giuditta, nonna (itaalia keeles vanaema) Carmen ja tänaseks 96-aastane nonna Eliana.

Pietro kavatseb sündmusel jagada oma õe Federica retsepti, milles on tunda põlvest põlve edasi antud köögitarkust. Selle retsepti järgi valmis ka Pietro esimene tiramisu ning kuigi ta on aastate jooksul proovinud sadu eri versioone, on just see tema hinnangul parim. "Nagu parmigiana, ragù või lasanje puhul, võib ka tiramisust olla sadu versioone, aga teatud reeglid peavad paigas olema," selgitab Pietro.

Lisaks tiramisule juhendab Pietro ka limoncello töötuba, kus osalejad saavad teada, kuidas valmib üks Itaalia armastatumaid jooke ning mis eristab head limoncello't lihtsalt magusast sidruniliköörist.

Programmi kuulub ka Itaalia tantsu õpituba, mis sobib isegi neile, kellel puudub varasem tantsukogemus. Seda viib läbi Eestis elav itaallane Mattia Dossetto, kes on lapsepõlvest saati osalenud oksitaani festivalidel ja kultuurisündmustel. Mattia õpetab osalejatele nii tantse kui ka nende ajaloolist ja kultuurilist tausta.

Italy Unexpectedi peakorraldaja Nico sõnul on töötoad sündmuse oluline osa, sest need annavad võimaluse kultuuri vahetult jagada. "Soovime luua koha, kus inimesed saavad kohtuda, koos aega veeta ja õppida midagi sellist, mida tavalisel kultuurisündmusel sageli ei koge. Toit, muusika ja tants on meie jaoks viisid, kuidas kogukonda kokku tuua," rääkis Nico.

Õhtu muusikaline programm näitab Itaalia kultuuri mitmekesisust Lõuna-Itaalia rituaalsetest rütmidest Sitsiilia luuleni ning Aafrika ja Vahemere mõjutustega tänapäevaste helideni. Lavale astuvad Kanuteh-Zanotti Duo, Luisa Briguglio ja Mundial.

Kanuteh-Zanotti Duo ühendab Lääne-Aafrika traditsioonid ja kaasaegse maailmamuusika. Mandengue pärandist lähtuv, kuid Fela Kutist ja Aafrika diasporaast mõjutatud duo liigub oma kontsertidel sujuvalt isiklike lugude ja kaasahaaravate tantsurütmide vahel.

Luisa Briguglio avab kuulajatele isikliku vaate Sitsiiliale, mis on korraga müstiline, õrn ja rahutu. Tema looming ühendab Lõuna-Itaalia muusikatraditsioonid, Sitsiilia dialekti, luule ja kaasaegsed helikihid lauludeks, mis räägivad pagulusest, rändest ja identiteedist.

Mundial toob lavale Kagu-Itaalia plahvatusliku elektrotribaalse energia, kus iidsetest rütmidest kantud pulss kohtub kaasaegse klubikultuuriga ning loob hüpnootilise terviku rütmist ja liikumisest.

Italy Unexpected toimub 15. augustil Paavli Kultuurivabrikus.