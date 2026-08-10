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Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

Muusika
Iberi
Iberi Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

11. augustil toimub Paavli kultuurivabrikus Gruusia kultuurile pühendatud õhtu, mille peaesinejana astub üles Gruusia vokaalansambel Iberi, kes ühendavad oma loomingus polüfoonilise laulutraditsiooni improvisatsiooniga.

Iberi repertuaari kuuluvad Gruusia eri piirkondadest pärinevad kirikulaulud, ajaloolised ballaadid, hälli- ja töölaulud, traditsioonilised pidulaulud ning uuem linnapärimus. Ansambel on esinenud Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Aasias ja Austraalias.

Gruusia polüfooniline laul on riigi kultuurilise identiteedi üks keskseid väljendusvorme ning kuulub UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse. Laulutraditsiooni kõlapilt varieerub piirkonniti märkimisväärselt – Ida-Gruusia pikkadest burdoonidest Lääne-Gruusia mitmehäälsuse ja virtuoosse Krimanchuli-nimelise joodeldamiseni.

Kontserdi kõrval tutvustab Paavli kultuurivabrikus toimuv õhtu laiemalt Gruusia toidu- ja veinikultuuri, pärast kontserti jätkub õhtu DJ-programmiga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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