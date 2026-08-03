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Tallinnas esineb Poola black metal'i bänd Batushka

Muusika
Batushka
Batushka Autor/allikas: Batushka
Muusika

3. oktoobril esineb Paavli kultuurivabrikus Poola black metal'i bänd Batushka.

Krzysztof Drabikowski loodud Batushka jõudis rahvusvahelise tuntuseni 2015. aastal ilmunud debüütalbumiga "Литоургия" ("Litourgiya"). Albumil põimuvad ekstreemmetal, muistses slaavi keeles esitatud liturgilised laulud ning õigeusu traditsioonidest inspireeritud esteetika.

Bändi anonüümne olek, munkade rüüdest ja kiriklikust esteetikast mõjutatud lavaline visuaal ning religioossete sümbolite provokatiivne kasutamine, tekitasid black metal'i kogukonnas kohe suurt huvi ja vastukaja. Pärast aastaid kestnud segadust bändi koosseisu ja nime ümber jätkab Batushka oma algse looja Krzysztof Drabikowski juhtimisel.

Viimati esines Batushka Eestis 2022. aastal klubis Tapper välja müüdud kontserdiga.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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