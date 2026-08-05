Paavli kultuurivabrikus esineb Soome popartist Jaakko Eino Kalevi

Psühhedeelset poppi, kosmilist diskot, funk'i ja eksperimentaalset rokki sulandava Jaakko Eino Kalevi loomingus kohtuvad pehme meloodilisus ja põhjamaiselt vaoshoitud melanhoolia.

Rahvusvahelise läbimurde tõi Kalevile 2013. aastal plaadifirma Weird World all ilmunud lühialbum "Dreamzone". 2015. aastal ilmunud omanimeline album tõi tema senise loomingu laiemalt rahvusvahelise publikuni.

Kalevi seni kõige mahukam teos on 2023. aastal ilmunud topeltalbum "Chaos Magic". Tema uues kodulinnas Ateenas kirjutatud ja salvestatud plaadil kõlavad kosmiline džäss, dub-reggae, süntesaatoripop ja mitmed ballaadid. Albumi esimesed demod sündisid muu hulgas Genfis, Berliinis, Kreekas ning Eestis. Plaadil teevad teiste seas kaasa Soome eksperimentaalmuusika legend Jimi Tenor, näitleja ja laulja Alma Jodorowsky, Faux Real, Yu-Ching Huang ja John Moods.

Kontserdiõhtu avab Portugalist pärit Miguel Jaques. Esitusele tulevad lood tema albumitelt "Estrangeiro" ja "Modas do Poço".