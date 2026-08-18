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Galerii: Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected

kultuur
Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected
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19 pilti
kultuur

Paavli Kultuurivabrikus toimus 15. augustil esmakordselt kultuurisündmus Italy Unexpected, mille eesmärgiks on murda Itaaliaga seotud stereotüüpe ning tuua kokku Eesti ja Itaalia kogukonnad.

Korraldajate sõnul on Itaalia on eestlaste seas üks armastatumaid reisisihtkohti, kuid enamasti seostub see ikka samade paikade ja sümbolitega. Esmakordselt toimunud kultuurisündmus tõi fookusesse vähem tuntud traditsioonid, muusika ja toidu, mis näitavad Itaaliat märksa mitmekesisemana.

Sündmuse algatajaks on Eestiga tihedalt seotud itaallane Nico, kes on programmi kokku pannud koostöös siinse Itaalia kogukonnaga. "Italy Unexpected ei ole järjekordne Itaalia-teemaline pidu. Soovime luua koha, kus inimesed saavad kohtuda ja koos aega veeta, sest sama oluline kui muusika või toit on meie jaoks ka tugev kogukonnatunne," selgitas korraldaja.

Terve päeva vältel oli sündmusel võimalik osaleda töötubades, kus valmistati tiramisut ja limoncellot. Lisaks õpiti Mattia Dossetto juhendamisel oksitaani tantsusamme, mis jõudsid õhtu jooksul ka lava ette.

Avaesinejana astus üles Sitsiilia muusik Luisa Briguglio. Talle järgnesid tantsuline Kanuteh-Zanotti Duo, 21-keeleliste harf-lauto ehk kora mängija Jabel Kanuteh ning Mundial, kes põimis elektroonilise muusika Lõuna-Itaalia rütmidega. Õhtu lõpetas DJ Renno Paat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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