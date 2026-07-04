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Galerii: kunstnikeduo LMEO näitus Keskturul uurib linnaruumi uustulnuka pilguga

Kunst
Lili Maud Dobell & Éric-Olivier Thériault näitus „Kõik on Lihtsalt Miski, Millest Tuleb Läbi Saada
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Kunst

Keskturul asuvas Keskpuuri galerii on avatud kunstnikeduo LMEO esimest rahvusvahelist näitus "Kõik on lihtsalt miski, millest tuleb läbi saada".

lgselt Montréalist pärit ning nüüd Tallinnas tegutsev LMEO ühendab oma individuaalsed praktikad koostööpõhises lähenemises, mille keskmes on skulptuur, installatsioon ja performance-kunst.

Eestis elades on kunstnikud arendanud näitust uustulnukate tähelepaneliku pilgu kaudu. Näitus seab küsimuse alla vaataja positsiooni ja selle suhte linnaliste süsteemidega, juhtides tähelepanu viisidele, kuidas avalik infrastruktuur võib toimida või olla mõistetav koreograafiana.

Vilkuvate tulede, industriaalsete koosluste ja argipäevaste kujutiste kaudu mõtiskleb "Kõik on lihtsalt miski, millest tuleb läbi saada" banaalsete struktuuride üle, mis kujundavad kaasaegset elu, ning kujutab neid ümber teatraalsete lavastustena. LMEO kutsub vaatajaid kogema neid keskkondi külalise või kõrvalseisja teravdatud tähelepanuga ning mõtisklema selle üle, kuidas vaimne kohalolu ja emotsionaalne side võivad asustada argiseid ruume, võimaldades suhtlust üle vahemaade ning pakkudes viise leina ja kaotusega toime tulemiseks. 

Kunstnikud Lili Maud Dobell ja Éric-Olivier Thériault on teinud koostööd alates 2022. aasta oktoobrist. Pärast alternatiivse galeriiruumi loomist Kanadas Halifaxis kolisid kunstnikud Eestisse, et jätkata magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti magistriprogrammis. Duo käsitleb koostööd ühise kunstilise visiooni kohtumispaigana, seistes vastu üheainsa autori ideele.

Mõlemad kunstnikud keskenduvad skulpturaalsetele praktikatele, mis kutsuvad esile kehalist suhestumist materjalidega ja uurivad selle võimalusi. Nende koostööpraktikat iseloomustab kunstnike endi sõnul "paatilise luule" toon. Oma kestvuslike tööde kaudu on nad loonud mõiste proof of performance, millega kirjeldavad olemise kaudu loomist kui skulpturaalset akti.

Toimetaja: Karmen Rebane

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