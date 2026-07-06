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Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

Teater
Teater

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetas sel aastal 17 noort näitlejat, lavastajat ja dramaturgi. "Lennud" teeb teatrisõbra noorte teatritegijatega lähemalt tuttavaks.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu lõpetasid Triin Brigitta Heidov, Elss Raidmets, Oliver-Marcus Reimann, Robi Varul, Joosep Lõhmus, Maarja Moor, Mirjam Aavakivi, Erling Eding, Erik Hermaküla, Joonas Koff, Eliis-Maria Koit, Mauri Liiv, Mattias Nurga, Uku Pokk, Alex Paul Pukk, Katarina Sits ja Carolyn Veensalu.

Kursust juhendasid Mart Koldits, Tiit Ojasoo, Tiina Tauraite ja Siret Campbell.

Toimetaja Heleri All, režissöör Märten Vaher, produtsent Kadi Katarina Priske.

Toimetaja: Karmen Rebane

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