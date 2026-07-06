Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

Kursust juhendasid Mart Koldits, Tiit Ojasoo, Tiina Tauraite ja Siret Campbell.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu lõpetasid Triin Brigitta Heidov, Elss Raidmets, Oliver-Marcus Reimann, Robi Varul, Joosep Lõhmus, Maarja Moor, Mirjam Aavakivi, Erling Eding, Erik Hermaküla, Joonas Koff, Eliis-Maria Koit, Mauri Liiv, Mattias Nurga, Uku Pokk, Alex Paul Pukk, Katarina Sits ja Carolyn Veensalu.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetas sel aastal 17 noort näitlejat, lavastajat ja dramaturgi. "Lennud" teeb teatrisõbra noorte teatritegijatega lähemalt tuttavaks.

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