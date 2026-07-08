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Musta Kasti suvelavastus uurib sigade abil võimu toimimist

Teater
Must Kast
Must Kast "Ruik!" Autor/allikas: Must Kast
Teater

15. augustil esietendub Musta Kasti suvelavastus "Ruik!", mis toob Eesti Põllumajandusmuuseumi (uue nimega MUHK) ringlavale laulu ja lustiga võimu toimimist uurivad sead.

Laudakabaree "Ruik!" tutvustab etüüdide, muusika, laulu ja tantsu kaudu iga võimaliku nurga alt sigu, olles samal ajal uurimus võimust ja selle kuritarvitamisest. Suveõhtutel astuvad kordamööda rambivalgusesse rõhumine ja represseerimine, lust ja raev, pillamine ja pilamine.

Lavastaja Jaanika Tammaru sõnul sai pikemalt küpsenud idee kindlama vormi, kui üks maailma juhtfiguure võttis internetis levima läinud videolõigus õiguse ajakirjanikku vaigistada sõnadega: "Tasa, notsu!"

"Sellises sõnastuses neljanda võimu tasalülitamine tekitas väga huvitava akordi äsja taasloetud "Loomade farmiga". Ja üldse: kui on tunne, et kolmas maailmasõda on peagi uksele koputamas, pole muud paremat teha, kui tuleb naistega laulma hakata," sõnas lavastaja.

Lramaturg Eliisabet Raju, kostüümikunstnik Karl Joonas Alamaa, valguskunstnikud Sander Põllu (VAT teater) ja Villu Liivla. Lavale astuvad Kaija M Külm, Mariann Tammaru, Ingrid Isotamm, Maarja Tammemägi, Grete Konksi, Alissija-Elisabet Jevtjukova, Rauno Polman ja bänd.

Toimetaja: Karmen Rebane

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