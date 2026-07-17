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Suri dokumentalist Kristjan Svirgsden

Film
Kristjan Svirgsden
Kristjan Svirgsden Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Film

Meie seast lahkus 71-aastasena dokumentalist ja operaator Kristjan Svirgsden (13.09.1954-16.07.2026).

Režissöör ja operaator Kristjan Svirgsden on sündinud 13. septembril 1954 Tallinnas. Ta töötas 1972–1993 Eesti Telefilmis operaatori assistendi, operaatori ja režissöörina. 1993 rajas firma Svirgsden OÜ, kus oli tegev režissööri ja operaatorina.

Aastatel 1995-1997 oli Svirgsden "Osooni" režissöör-operaator, 1998-2002 YLE-1 Baltikumi korrespondentpunkti operaator, 2002–2007 tegi operaatoritöid nii Eesti telekanalitele kui ka rahvusvahelistele korrespondentidele: Soome, Rootsi, Norra, Makedoonia TV-le ja Deutsche Wellele. Svirgsden oli Eesti Kinoliidu liige 1987. aastast.

Svirgsden tegi oma lavastajadebüüdi 1984. aastal lühidokuimentaaliga "Pöial-Liisid", kuni 1990. aastate alguseni valmis tema käe all üle kümne dokumentaal- või muusikafilmi. 1998. aastal valmis koos Ylega dokumentaalfilm "Roheline Kunda", 2006. aastal tegi Svirgsden "Eesti lugude" sarja lühidokumentaali  kuu- ja täheuurijast Riho Hüttist. Tema viimaseks lavastajatööks jäi 2014. aastal valminud portreedokumentaal "Heinz Valk".

2009. aastal valmis Manfred Vainokivi dokfilm "Emumäe Eedi ja Lobi küla Kristjan", mille fookuses oli Svirgsdeni kõrval ka filmitegija Edvard Oja. 2023. aastal valmis filmile ka järg "Sülita mulle näkku".

Operaatorina tegutseb ka tema poeg Kristjan Svirgsden, kes töötab "Aktuaalses kaameras" ja on käinud korduvalt kriisikolletes, muuhulgas Ukrainas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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