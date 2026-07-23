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Galerii: Kaarsillal avati Eesti esimest noortepealinna tähistav näitus

Galerii
Tartu Kaarsillal avati Eesti esimest noortepealinna tähistav näitus.
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Galerii

Tartu Kaarsillal avati näitus, mis tutvustab Tartu noorte lugusid ja kogemusi. Näitus on osa Eesti esimese noortepealinna aasta programmist ning kutsub avastama linna noorte pilgu läbi.

Tartu pälvis 2026. aastaks ajaloo esimese Eesti noortepealinna tiitli. Haridus- ja Noorteameti (Harno) välja antava tiitliga tunnustatakse omavalitsusi, kus noortele luuakse võimalusi õppimiseks, osalemiseks ja eneseteostuseks ning kaasatakse neid kohaliku elu kujundamisse.

Kaarsilla näitus otsib vastust küsimusele, milline on noore elu Tartus. Näitusel saavad sõna 13 Tartu noort, kelle lood peegeldavad linna mitmekesisust ja võimalusi.

Lugude seas on ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja Saara Liis Jõerand, räppar Dew8, noored näitlejad, lauljad ja sportlased ning Tartu linna noortevolikogu liikmed. Esindatud on ka Tartu 2024 Extended programmi vilistlane, kelle kogemus näitab, kuidas kultuurisündmused on kujundanud noorte võimalusi ja arengut.

"Noortepealinna aasta ei sünni ainult sündmustest, vaid inimestest, kes linna iga päev loovad. Kaarsilla näitus annab sõna Tartu noortele endile ning näitab kui erinevad, julged ja inspireerivad on nende lood. Loodan, et näitus julgustab noori oma mõtteid ja algatusi jagama ning aitab kõigil märgata, kui oluline on noorte roll Tartu kujundamisel," ütles noortevaldkonna juht Mari-Ann Saluste.

Harno toel ellu kutsutud noortepealinna aasta tegevuste eesmärk on tagada, et noorte hääl jõuaks rohkemate inimesteni ning noorte osalusest saaks kohaliku elu loomulik osa. Korraldajad kutsuvad kõiki tartlasi ja linna külalisi näitust külastama ning mõtlema, milline oleks nende enda lugu, mis algab sõnadega: "Mina olen Tartu…".

Näitus jääb avatuks kuni 13. septembrini.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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