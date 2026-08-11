Tallinnas astub üles loo "Sound of da Police" autor KRS-One

16. augustil jõuab Tallinnasse hip-hop'i legend KRS-One, kes annab Club Privés kontserdi oma Euroopa tuuri "My Philosophy" raames. Päev pärast kontserti viib ta läbi ka personaalse koolituse, kus räägib hip-hop kultuuri sünnist, ajaloost ja väärtustest.

KRS-One'i, kodanikunimega Lawrence "Kris" Parker, tuntakse hip-hop'i maailmas hüüdnimega "The Teacher" ehk õpetaja. Ta on korduvalt rõhutanud, et räpp on midagi, mida me teeme, hip-hop on midagi, mida me elame. Tema käsitluses on tegemist tervikliku kultuuri ja maailmavaatega, mille juurde kuuluvad lisaks MC-kultuurile ka break, DJ-kultuur, graffiti, beatbox, tänavamood, tänavakeel, teadmised ja ettevõtlikkus.

Tallinnas antav koolitus annab osalejatele võimaluse kuulda hip-hop'i ajaloost inimeselt, kes on ise seda kujundanud. "KRS-One'i puhul on oluline mõista, et hip-hop ei sündinud ainult muusikana – see oli ja on palju laiem kultuur, mille juurde kuuluvad teadmised, eneseväljendus, kogukond ja oma hääle leidmine," ütles Eesti tänavatantsukultuuri üks pioneere Joel Juht. "Eestis on hip-hop olnud juba aastakümneid ja tänaseks on sellest saanud paljude noorte jaoks loomulik eneseväljenduse vorm. Samal ajal ei pruugi me alati teada, millistest tingimustest ja väärtustest see kultuur alguse sai," lisas Juht.

KRS-One tõusis hip-hopi keskmesse 1980. aastate keskel koos DJ Scott La Rockiga loodud grupiga Boogie Down Productions, millest sai üks New Yorgi hip-hop'i olulisi alustalasid. Tema loomingut seostatakse tugevalt boom bap'i ehk klassikalise New Yorgi hip-hop'iga, kus kesksele kohale jäävad jõulised trummid, rütm ja lüürika. KRS-One'i loomingust kuuluvad tema tuntumate lugude hulka näiteks "Sound of da Police", "My Philosophy" ja "MC's Act Like They Don't Know".

Kontsert toimub 16. augustil klubis Privé, KRS-One'i koolitus aga 17. augustil kell 14.00 JJ-Street tantsukooli stuudios.