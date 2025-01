Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

Žanriülene kava ulatub kohalikest staaridest soomeugri pärimuse ja globaalse digipopini ning jazz'ist, nüüdis- ja koorimuusikast metal'i ja moodsate sulamstiilideni.

Festivali 28 muusikaõhtule saabuvad esinema artistid üle Euroopa ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Ida-Aasiast, Aafrikast ja Austraaliast. Kõige enam välisesinejaid ehk 22 tuleb Soomest, järgnevad Ühendkuningriik kümne, Rootsi üheksa ning Kanada, Prantsusmaa, Saksa, Läti ja Leedu kuue artistiga.

TMW eritähelepanu kuulub Eesti muusika hetkeseisu ja tulevikutegijate tutvustamisele. Kodumaiseid artiste on programmi kinnitatud 76, sealhulgas äsja Madalmaades ESNS festivalil maineka Music Moves Europe auhinna võitnud dreampop'i bänd Night Tapes ning samuti ESNS-il edukalt esinenud akordioniuuendaja Tuulikki Bartosik koos Rootsi jazz'i-guru Svante Söderqvisti trioga loodud grupiga The Rocket.

Kavas on ka Eesti folgi lipulaevadena üle ilma tuuritavad Puuluup, Mari Kalkun ja Duo Ruut, elektroonika ja art-pop'i artistid Ajukaja ja Mart Avi, Kitty Florentine ja Vera Vice, vokaal-jazz'i ansambel Estonian Voices ning plaadimärgi Warner Classic huviorbiiti jõudnud Motovilov Trio.

The Rocket. Svante Söderqvist Trio & Tuulikki Bartosik (EE/SE) Autor/allikas: TMW

Kohaliku muusikavälja hetke suunanäitajatest on kavas multitalendist produtsent Boipepperoni, kväärpopi sensatsioon Valge Tüdruk, estraadi-soul'i kooslus Haldi ja ans Flamingo, RnB ja house'i uus hääl Inga, Eesti Laulu finalist Marta Lotta, Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindanud Alika, magamistoapungist jazz fusion'ini seiklev Borm Bubu, Uno Naissoo heliloomingu konkursi võitnud Mikk Kaasik ning kõiki uurali keeli oma laululugudesse püüdev Kännu Peal Käbi.

TMW tähelepanuväärsete välisesinejate seas on Rootsi-Ameerika kantriveteran Anthony Mills, kes on tuuritanud koos Harry Belafonte, Amy Winehouse' ja KRS-One'iga, Soome indie-mehe PK Keräneni projekt The Moontwins, Berliini avangardistide duo Hackedepicciotto, Guinea afropop'i ja jazz'i võlur Abdoulaye Kouyaté ja Walesi elektropopi staar Ani Glass.

Anthony Mills Autor/allikas: TMW

Välismaal tulevad Tallinnasse veel auhinnatud Prantsuse multitalent Annael, Palestiina muusik ja kodanikuaktivist Bashar Murad, folki, nüüdismuusikat ja tantsubiite liitev Vulva Voce Ühendkuningriigist, elektroonilise jazz'i kooslus Salome Saksamaalt, amise põlisrahva lauludest väge ammutav Taiwani grupp Outlet Drift ning Tšehhi müraroki bänd Sinks.

Näha saab ka tervelt kuut tänavusel ESNS esitlusfestivalil üles astunud välisartisti, sealhulgas Norra dream-pop'i projekti Yndling, Slovaki post-pungi gruppi Berlin Manson ning art-pop'i triot Lucy Dreams, milles kahe austerlasest inimliikme kõrval tegutseb ka tehistalent Lucy.

Lucy Dreams Autor/allikas: TMW

UNESCO muusikalinna Tallinna eestvedamisel leiab TMW programmist esmakordselt aset esitlusõhtu Sounds of the Cities, mis toob kokku tähelepanuväärsed artistid muusikalinnadest üle maailma. Esmakordselt osalevad programmiloomes Rootsi uue talendi esitlusplatvorm ÅÄÖ…Sounds Swedish ja värske Eesti plaadifirma Kurvad Uudised. TMW-debütandid on ka Ameerika juurtemuusikat esitlev Roots Session, 360° muusikaettevõte Backstage Records ning vastavalt eksperimentaalset elektroonikat ja tantsumuusikat esitlevad pealinna üritustesarjad Dreamscape ja Reivile Minuga.

Väliskuraatoritest on TMW muusikaõhtuid taas korraldamas Euroopa juhtiv klassikalise muusika esitlusfestival Classical:NEXT, Euroopa kultuuripealinn Oulu2026, mis ühendab jõud meie klubikultuuri festivaliga unda, Soome tumemuusika esindusüritus Blowup, Balkani fookusega Hollandi agentuur Yugofuturism ja Balti rohujuuretasandi kultuuri võrgustik Cindy & Kate. Made in Canada õhtu toob TMW-ile taas Kanada tõusvad tegijaid ja JV-Promotion Taiwani muusikalennu.

Lisaks muusikaprogrammile leiab festivali juurest konverentsid ja linnafestivali.