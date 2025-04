Helen Sildna: tuleb võidelda, et uued kultuurinähtused inimesteni jõuaksid

Esimesest festivalist alates, aastast 2009 peab Sildna tänaseni festivali peamiseks eesmärgiks uue muusika tutvustamist. "See on olnud meie soov ja missioon, suunata valgusvihk uue talendi peale. Nii kodu- kui rahvusvahelisele publikule tutvustada eelkõige värsket Eesti muusikat, aga tuua ka rahvusvahelist uut muusikat siia," rääkis Sildna ning lisas, et sealjuures soovitakse festivali hoida žanriteülesena.

"Loodame, et sellisel viisil tutvustame inimestele natukene uusi suundi muusikas, mille puhul nad ise ka veel ei tea, et neile see meeldib. See on meie mõte, et oleks võimalik avastada uusi asju," lisas ta.

Kuigi tänavuse festivali korraldamist alustati eesmärgiga, et artiste üle 175 ei ole, siis lõpuks koosnes programm ikkagi 204 artistist. "See on see, kui programmikuraatoritel on heast muusikast nii suur rõõm, et ei saa headele asjadele kätt ette panna," rääkis Sildna Klassikaraadio kultuurisaates "Delta". Kollektiivid ja artistid tulevad ligi 40 riigist.

Sildna tõdes sealjuures, et uued tulijad peavad tähelepanu eest võitlema. "Tänases maailmas ongi nii, et kõik kannatavad mingis mõttes infoülekülluse käes. Ja eks see on üleüldises mõttes kultuuri ja muusikaga nii, et ei tohi alla anda. Tuleb kogu aeg võidelda selle eest, et head, huvitavad ja uued kultuurinähtused ning muusika jõuaksid ikka inimesteni. Nii et seda tähelepanulaigukest uuele muusikale tuleb kogu aeg juurde võita," selgitas Sildna.

"Enne Tallinn Music Weekiga alustamist töötasin ma BDG-s, mis on praegu Live Nation ja ütleme nii, et selle väga suure publikuga kontsertide korralduses käib kõik selle ümber, et nimi on väga tuntud. Meie töös käib pigem ikkagi pinnase suurendamine uutele nimedele. See on natukene teistmoodi töö, mis nõuab meeskonnalt nutikust. Tuleb kogu aeg mõelda, et mis selles artistis on unikaalset, millise sõnavaraga, millise fotomaterjaliga ja millisel viisil saame teda põnevaks teha. See on alati võimalik, kui see talent on seal olemas," tõdes Sildna.

Sildna usub, et Eesti artistidel on väljavaateid ka välismaal. "Tänavu me tähistame ju ka Arvo Pärdi juubeliaastat ja niivõrd palju on maailmas muusikat, mis on inspireeritud Arvo Pärdist. Siin tuleb jällegi meie enda nutikus, kuidas me kasutame heas mõttes ära seda erilist uudist," selgitas Sildna ning lisas, et see on eestlastele tõesti suur kingitus, et meie seas on üks maailma enim mängitud helilooja.

"Meie folk- ja pärimusmuusika on laineid löönud. Mari Kalkun, Duo Ruut või Puuluup, kes ikka tuuritavad ja maailma lavadele väga tugevalt jõuavad. Igal artistil on oma lugu. Tommy Cashil on oma viis seda teha, Iris Vesikul ja tema uuel kollektiivil Night Tapes on oma tee käia ja ka kõvasti tuuritanud Mehhikos, USA-s ja ÜK-s," lisas ta.