Alanud Tallinn Music Week toob kokku ligi 1300 muusikatööstuse professionaali

17. korda toimuv Tallinn Music Week toob kokku ligi 1300 muusikatööstuse professionaali kogu maailmast.

"Eks põhiline on ikka rõõm sellest, et see ikkagi igal aastal õnnestub – kord kevadel tuleb kogu Euroopa olulisem osa muusikatööstusest meie kodulinna kohale," rääkis festivali peakorraldaja Helen Sildna "Aktuaalsele kaamerale". "See vajab iga kord pingutust. Huvitaval põhjusel see ei lähe lihtsamaks. Rahvusvaheliselt meid juba teatakse, aga iga kord pead ikkagi nullist alustama. Riskid on igakord olemas."

Kolmepäevases muusikaprogrammis esineb üle 200 artisti pea 40 riigist. TMW eesmärk on tutvustada uut muusikat ja värskeid talente ning neid muusikatööstuse professionaalidega kokku viia. Avapäeva õhtul Paavli kultuurivabrikus üles astuv Rute peab just seda oluliseks.

"Saad mitmete erinevate delegaatidega kohtuda, osaleda jutuprogrammis, kus kuuled muusikavaldkonna tippspetsialistide arvamusi.

Saada uusi tutvusi, mille kaudu tulevikus võib tulla mõni lahe koostööpakkumine. Või siis näiteks noore artistina, meie otsime endale leibelit, kelle alla minna. See on täpselt see koht, kus käivad erinevad inimesed ringi ja otsivad," rääkis Rute.

Lisaks Eesti tuntud ja vähem tuntud artistidele astuvad üles ka tulevased tähed naaberriikidest ning kaugemaltki, nagu näiteks neljapäeva õhtul F-Hoones "Made in Canada" programmis üles astuv Kanada R&B artist Jana Jacobs.

"Tallinn Music Week oli üks neist festivalidest, kus esinemise vastu suurt huvi tundsin. See on praegu mu ainus kontsert siin, aga loodan ja olen siin selleks, et oma kontaktide võrgustikku suurendada, nii teiste esinejate kui tööstuste inimestega. Seega, võib-olla kui järgmine kord tagasi tulen, teen juba pikema tuuri," sõnas ta.

Tänavused fookusriigid on lisaks Kanadale veel Ukraina, Soome ja Rootsi, Baltikum, Poola ning Taiwan. Lisaks kontsertkohtadele on mitmed linnalavad tasuta etteastetega, eraldi laste- ja noorteprogramm ning TMW vestlusringid.