Paavli Kultuurivabrik tähistab teist sünnipäeva minifestivaliga

Esimeste artistide seas on Eesti kunstniku Gretchen Lawrence'i girl-pop performance duo New York, Leedu suurim alternatiiv-bänd Solo Ansamblis, Instagramis laineid lööv diskor Carlos Willengton, Pia Fraus, äsja debüütalbumid välja andnud Margiiela ning Nova Lux, samuti Avemaria, Roma Vjazemski jpt.

"Nagu kombeks, kureerisime programmi, mis ulatub popist ja räpist kuni eksperimentaali, pungi ja kaasaegse tantsumuusikani. Põnevust ja intriigi jagub, ning palju üllatusi on veel tulemas, praegu avalikustasime vaid umbes kaks viiendikku kogu programmist," ütles Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.

"Viimased kuud oleme Paavlit seest ja väljast uuendanud, ehitanud ümber nii väikese saali, renoveerinud suurt lava ja värskendanud välialasid. Mai lõpuks seisab siin Paavli uus versioon: tuttav, aga uue hingamisega" lisas Demtšenko.

Paavli Kultuurivabrik avati 2023. aasta kevadel ning selle aja jooksul on seal toimunud sadu kontserte ja klubiõhtuid, esinenud on sajad muusikud ning vabrikut on külastanud üle 100 000 inimese. Paavli Kultuurivabrik kuulub Liveurope kontserdivõrgustikku ning on pälvinud ka Green Key keskkonnamärgise.