X!

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

Muusika
Foto: ERR
Muusika

Paavli kultuurivabriku eestvedaja ja juht Roman Demtšenko teatas, et astub tagasi kontserdikoha tegevjuhi rollist ja annab selle üle järgmisele meeskonnale, kellel oleks energiat uusi mõtteid ellu viia. Demtšenko sõnul toetab riik kultuurielu sõnadega, mitte aga tegudega.

Paavli kultuurivabrikus toimub aastas mitusada muusikaüritust, rahvusvaheliste esinejatega kontserte ja pidusid, mida külastab pea 60 000 inimest. Demtšenko pälvis eelmisel aastal riikliku kultuuri aastapreemia, varasemalt pälvis ta kultuuriministeeriumi aasta kultuurikorraldaja ja kultuurisõbra tiitli.

Muusikavaldkonnas 15 aastat tegutsenud Demtšenko sõnul toetatakse Eestis kultuurielu sõnadega, mitte aga tegudega.

"Paljud ettevõtjad, kes selles valdkonnas tegelevad, siis see tuleb eelkõige suurest entusiasmist ja armastusest kultuuri vastu. Tallinna linna poolt on olnud toredaid arenguid, igasuguseid toetuseid ja programme, just muusikakohtadele. Aga ma arvan, et just riigi tasandil vajab see kõik ümbermõtlemist. Praegu toetatakse korraldajaid ja ettevõtjaid sõnaliselt, aga konkreetseid samme riigi poolt on pigem väga vähe näha. Võrreldes teiste Euroopa riikidega oleme meie kinni 20–30 aasta taguses ajas. Kogu kultuuripoliitika vajaks minu arvates uuenduskuuri," ütles kultuurikorraldaja Roman Demtšenko.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:50

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

20:30

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

19:06

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

19:02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

11:34

Galerii: Urve Küttner avas juubelinäituse "Femme Fatale'ist feminismini"

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

10.02

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotifyd?

08:05

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

11.02

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo