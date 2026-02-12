Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

Paavli kultuurivabriku eestvedaja ja juht Roman Demtšenko teatas, et astub tagasi kontserdikoha tegevjuhi rollist ja annab selle üle järgmisele meeskonnale, kellel oleks energiat uusi mõtteid ellu viia. Demtšenko sõnul toetab riik kultuurielu sõnadega, mitte aga tegudega.

Paavli kultuurivabrikus toimub aastas mitusada muusikaüritust, rahvusvaheliste esinejatega kontserte ja pidusid, mida külastab pea 60 000 inimest. Demtšenko pälvis eelmisel aastal riikliku kultuuri aastapreemia, varasemalt pälvis ta kultuuriministeeriumi aasta kultuurikorraldaja ja kultuurisõbra tiitli.

Muusikavaldkonnas 15 aastat tegutsenud Demtšenko sõnul toetatakse Eestis kultuurielu sõnadega, mitte aga tegudega.

"Paljud ettevõtjad, kes selles valdkonnas tegelevad, siis see tuleb eelkõige suurest entusiasmist ja armastusest kultuuri vastu. Tallinna linna poolt on olnud toredaid arenguid, igasuguseid toetuseid ja programme, just muusikakohtadele. Aga ma arvan, et just riigi tasandil vajab see kõik ümbermõtlemist. Praegu toetatakse korraldajaid ja ettevõtjaid sõnaliselt, aga konkreetseid samme riigi poolt on pigem väga vähe näha. Võrreldes teiste Euroopa riikidega oleme meie kinni 20–30 aasta taguses ajas. Kogu kultuuripoliitika vajaks minu arvates uuenduskuuri," ütles kultuurikorraldaja Roman Demtšenko.