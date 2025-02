Aastapreemia pälvinud Demtšenko: äreval ajal on vaja kohti, mis ühendaksid

Neljapäeval riikliku kultuuri aastapreemia pälvinud kultuurikorraldaja Roman Demtšenko ütles ERR-ile antud intervjuus, et kohti nagu tema juhitud Paavli Kultuurivabrik, mis rasketel aegadele inimesi ühendaks, on järjest rohkem vaja.

Palju õnne! Mis tundega hommikul selle teate vastu võtsid?

Mul oli hommikul telefon välja lülitatud, aga kui sisse lülitasin, siis lendas igasuguseid sõnumeid, kõnesid ja kõike muud sisse. Tore üllatus oli. Täna ei ole kõige ilusam ilm, on natukene hõre päev, aga see tõi natukene positiivset emotsiooni.

Mis koht on Paavli Kultuurivabrik, mille eest tunnustus tuli?

Paavli Kultuurivabrik on kaks aastat Paavli tänaval tegutsenud kaasaegse muusika- ja kultuurikeskusega, kus toimub hästi palju üritusi. Enamasti muidugi kontserte, aga ka kõike muud. Eelmisel aastal toimus üle 200 ürituse ja külalisi käis üle 60 000. Nii et kui te ei ole veel kuulnud, siis on viimane aeg.

Paavli Kultuurivabrik on kahe aastaga päris palju arenenud ja siia on tublisti investeeritud. Kas 60 000 on juba hea number või võiks ta veel suurem olla?

Külastajate arv võiks alati suurem olla, aga, tõesti, oleme siin päris tublisti tööd teinud. Üldiselt läheb meil hästi, on väga tore tiim, tänu kellele ka see auhind mulle kätte jõudis. Suur tänu neile, meil on tõesti väga palju andekaid inimesi. Muidugi ka väga huvitav programm – nii kohalike kui rahvusvaheliste artistide vaates.

Praegusel ajal, kui maailm on ärev ja palju on teravaid teemasid, siis selliseid kohti, mis inimesi ühendavad, on järjest rohkem vaja. NIi et paneme edasi.

On siin pinnal arengupotentsiaali veel?

Me kogu aeg arendame. Meie peasaal läbis ka just uuenduskuuri, üritame kogu aeg nii heli- ja valgustingimusi kui ka külaliste mugavustunnet paremaks teha. Praegu vist oleme jõudnud sinna, et nüüd on lõpuks aega rohkem detailidele mõelda. Seni liikusime kiiresti, toimusid suured arengud, siis nüüd on aeg tempot maha tõmmata ja pisemaid ning huvitavamaid asju välja tuua.

Teie programmist leiab väga palju huvitavaid asju. Nii eksperimentaalsemaid kui ka publikusõbralikumaid. Näiteks esineb Paavli Kultuurivabrikus peagi Anne Veski. Kuidas te seda piiri kompate?

Päris tugevalt. Iga kultuuriasutuse suurim küsimus on, kas keskenduda publikusõbralikkusele või huvitavamatele niši-asjadele. Enda jaoks oleme selle päris selgeks saanud. Järgmine nädal toimub Dreamscape, mis on uuendusliku muusika ja meedia festival, aga samas esinevad ka staarid ja rahvalemmikud. Mõlemat peab olema, aga igal asjal peab olema stiili – see on see reegel, mida me üritame järgida.

Viimastel aastatel on mitmed Tallinna kultuurilokaalid pidanud oma uksed sulgema. Paavliga seda veel ei juhtu?

Veel mitte. Glamuurist ei tasu lasta end eksitada. On avalik saladus, et kultuurivaldkonnal on praegu raske olla – majanduslik olukord, maksutõusud ja inimeste üldine valmidus väljas käia – aga me paneme ikka natukene veel edasi.

Aitäh.

Roman Demtšenko pälvis preemia Paavli Kultuurivabriku ja Damn.Loud agentuuri juhtimise ning festivalide Tallinn Colors, Dreamscape, Blow-Up, Close-up ja Paavli.Club kaaskorraldamise eest.

Riikliku kultuuri aastapreemia suurus on 9600 eurot. Lisaks Demtšenkole pälvisid aastapreemia balleti "Valgus maailma lõpust" meeskond, Edith Karlson, Hilkka Hiiop ja Pille Lausmäe ning Lilli Luuk.