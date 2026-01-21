Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

Black Country, New Road saavutas rahvusvahelise tuntuse osana Londoni uuest alternatiivmuusika lainest, kuhu kuuluvad veel ka Black Midi, Fontaines D.C. ja The Last Dinner Party. Muusikaväljaanne The Quietus on nimetanud Black Country, New Roadi koguni "maailma parimaks bändiks", tõstes esile nende erandlikku positsiooni kaasaegses muusikamaastikus.

Kokku on ansambel välja andnud kolm stuudioalbumit "For The First Time" (2021), "Ants From Up There" (2022) ja möödunud aastal ilmunud "Forever Howlong". Nende esimesed kaks albumit jõudsid ka ERR-i kultuuriportaali aasta parimate albumite valikutesse. Kõik nende albumid on avaldanud plaadifirma Ninja Tune.

2022. aastal lahkus bändist senine vokalist Isaac Wood, kuid ansambel jätkas sellele vaatamata tegutsemist, andes 2023. aastal välja ka kontsertfilmi ja -albumi "Live at Bush Hall".