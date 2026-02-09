X!

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

Muusika
Aya
Aya Autor/allikas: Dee Iskrzynska
Muusika

13. kuni 15. märtsini Paavli kultuurivabrikus toimuv muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape avalikustas osa kunstiprogrammist, samuti lisati kavva paar uut rahvusvahelist ning ka kodumaist muusikut.

Muusikaprogrammi lisandusid Suurbritannia produtsent Aya, Eesti nüüdismuusik Maarja Nuut, Itaalia helikunstnik Yraki ning Ukrainast pärit, aga Eestis tegutsev produtsent Nikolaienko.

Festivali oluline osa on kogu ala hõlmav kunstiprogramm, mida kujundavad Eva Ševtšenko & Anni Kangur, Daria Luchinina & Rosena Melvin, Filemon Aufort & Raluca Mănăilă, Jane Veski & Lilian Maasik, Mariliis Kundla ning Ost Euro.

Festivali peakorraldaja Kersten Kõrge sõnul on Dreamscape'i areng olnud teadlik ja järjepidev: "Laiem korraldajatering, suurem rahvusvaheline programm – festival on iga aastaga laienenud. Kuigi laupäeva päevane programm on festivali selgroog, siis mängime jätkuvalt "kuulamine vs klubi" formaadiga. Kuidas peaks välja nägema "öine vöönd"? Mis sorti täiendust peaks pakkuma teine saal? Seekord kukkus sülle ka pühapäevane kontsert, mis laiendab kontserdiprogrammi, sikutades klubi otsa tagasi kuulamise kasuks" ütles ta.

Festivalil astuvad üles ka μ-Ziq (Suurbritannia), Upsammy (Holland), Philipp Otterbach (Saksamaa) ja Hekt (Taani) ning Cubus Larvik, Echo Lucida ja Eesti päritolu, Suurbritannias tegutsev Icahera.

Dreamscape'i täielik visuaalkunsti programm ning viimased muusikalised lisandused avalikustatakse märtsi alguses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

