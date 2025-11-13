Tallinnas esineb jungle'i pioneer Congo Natty

Üle 35 aasta tegutsenud artist alustas oma karjääri 1980. aastate lõpus nime Rebel MC all, saavutades rahvusvahelise tuntuse hittidega "Just Keep Rockin'" ja "Street Tuff". 1990. aastatel viis tema loometee uude suunda kui Londoni klubikultuuri sulatuskatlast tõusis esile uus žanr, milles põimusid reggae, dub'i ja hiphopi mõjutused ehk jungle.

Congo Nattyt peetakse jungle'i ja varase drum and bass'i üheks keskseks rajajaks. Aastate jooksul on ta tegutsenud ka nimede Conquering Lion, Tribe of Issachar ja X Project all.

2022. aastal avaldas Congo Natty oma seni ambitsioonikaima teose "Ancestorz (Rootz of Jungle)". Sellel kõlab 32 lugu, mis põimivad jungle'i, drum and bass'i, reggae, jazz'i ja hiphopi.