Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

Tema debüütalbumi "Spandrel?" andis 2023. aastal välja eksperimentaalse muusika plaadifirma PAN alt, aasta hiljem lõi ta kaasa ka Sophie omanimelisel postuumsel albumil.

Ta on esinenud mainekates kontserdipaikades nagu Southbank Centre, Volksbühne ja Phoenix Central Park ning festivalidel CTM, Unsound, Mutek ja Draaimolen. Hiljuti naasis ta tuurilt Aasias, mis hõlmas esinemisi Hiinas, Koreas, Taiwanis, Vietnamis ja Jaapanis.

2021. aastal asutas Evita Manji oma plaadimärgi MYXOXYM, mille alt on ta kureerinud sündmusi ja avaldanud keskkonnateadlikkust tõstvaid kogumikalbumid "Plasmodium I" ja "II", millega toetas Kreeka ulatuslike maastikupõlengute tagajärgedega tegelevaid abiorganisatsioone.

2024. aastal valmis Berliini MONOM stuudios tema ruumiline teos "Echo(location) Chamber", mis esietendus Amsterdamis Het Concertgebouw's. Lisaks on ta teinud koostööd muusikute Ludwig Wandinger'i ja Van Boom'iga ning loonud muusika Nick Knighti moefilmile "Fantastic Toiles".

Samal õhtul astuvad Paavli Kultuurivabrikus lavale ka noor Slovakkia muusik Kodiki, kelle looming ulatub hyperpop'ist glitch'i ja breakbeat'ini, ning kodumaine artist Glenwashere.