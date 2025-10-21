X!

Lauri Lest toob lavale kontsertetenduse "Esemete Orkester"

Lauri Lest ja "Esemete Orkester"
Novembris annab performance- ja helikunstnik Lauri Lest kontsertetendusel "Esemete Orkester" uue elu olmeprahile.

Novembri alguses muutub Paavli Kultuurivabriku hoovis asuv garaaž kontsertetenduse lavaks, kus bändiks on olmetehnika ja mööbel. Prahistaatusesse langenud esemeid mängivad endale muusika, rütmi ja valguse abil veidi eluiga juurde. Kõlab nii electro't, IDM-i, post-rokki, industrial'it, ambient'i ja sümfoonilist.

Idee autor on Villem Varik. "Lauri Lesta muusika ja helikeelega olen olnud tuttav juba mitu aastat. Tõeline huvi ja vaimustus tärkas teatrifestival Hungerburgi jaoks loodud teosest, kus vana spaa-keskkonna heli ja ruum lõid ainulaadse suhte. Teadsin ka Paavli hoovis asuvat garaaži – alati lõputult täis kõikvõimalikku kila-kola ja samas oma kõrguse ja suuruse tõttu peaaegu oratoorse mõõtmega koht, kuhu külastaja jalg tavaliselt ei satu," rääkis Varik.

"2025. aasta suvel saigi Lauri ja Roman Demtšenkoga kokku saadud ning pandud alus masinate poolt loodavale kontsertetendusele, mida novembri alguses mõned üksikud korrad ellu kutsume," lisas ta.

Lauri Lest (s. 1983) on muusik ning heli- ja performance-kunstnik, kelle peamisteks töövahenditeks on leidesemed, vibratsioonikõlarid, valgustid ning heli- ja videotöötlustarkvara. Tema loomingu tuumaks on melanhoolsus, seisundilisus, eksperimenteeriv julgus, sageli ka huumor. 2023. aastal lõpetas Lest Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni eriala. Tema kolmas stuudioalbum "Undercurrents" ilmus 2025. aasta aprillis.

"Esemete Orkester" toimub neljal novembripäeval Paavli Kultuurivabrikus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

