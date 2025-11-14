Tallinnas esineb eksperimentaalne popartist James K

Mitmetahulise vokaali ja eeterlike elektrooniliste kõlade poolest tuntud James K toob lavale introspektiivse kontserdi, mis toimib ka sissevaatena kunstniku pidevalt moonduvasse loomemaailma.

James K sooja vastuvõtu osaliseks saanud kolmas album "Friend" ilmus selle aasta septembrikuus. 2016. aastal debüteeris James K albumiga "Pet", millele järgnes 2022. aasta "Random Girl",

2013. tõi ta kuulajateni oma esimese lühialbumi "Rum" ning on sellest ajast peale liikunud eri persoonade vahel, muutes kuju, luues iseennast üha uuesti, hägustades järjekindlalt piire.

Tallinnas liitub James K-ga laupäeval Metabora, eksperimentaalse helikeelega kaasaegne Eesti produtsent.