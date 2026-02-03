X!

Tallinnas esineb briti ambient house'i pioneer The Orb

Muusika
The Orb festivalil Station Narva 2025
The Orb festivalil Station Narva 2025 Autor/allikas: Station Narva
Muusika

17. aprillil astub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus lavale briti elektroonilise muusika duo The Orb.

Kahe koolivenna – Killing Joke'i transamehe Alex Patersoni ja The KLF-i liikme Jimmy Cauty – poolt 1980. aastate lõpus loodud The Orb pani aluse ambient house'ile, milles aeglustatud Chicago house'i rütmid põimusid 70-ndatest laenatud sündihelide ja efektidega.

Laiem tuntus saabus The Orbile debüüt-duubelalbumiga "The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld" (1991). Järgmisel aastal ilmunud "U.F.Orb" haaras juba endale Ühendkuningriigi albumiedetabeli esikoha.

Viimastel aastatel on Patersoni püsivaks loomepartneriks muusik ja produtsent Michael Rendall. 2025. aasta oktoobris nägi ilmavalgust Rendalli ja Patersoni loodud album "Buddhist Hipsters".

The Orb esines Eestis viimati 2025. aasta septembris Station Narva festivalil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Tallinnas esineb briti ambient house'i pioneer The Orb

