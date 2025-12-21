X!

Tallinnas esineb Austraalia avangard-jazz'i trio The Necks

The Necks
The Necks Autor/allikas: Camille Walsh
Järgmise aasta 25. aprillil esineb Tallinnas Paavli kultuurivabrikus Austraaliast pärit avangard-jazz'i teerajajad ansamblist The Necks.

The Necks asutati 1987. aastal Sydneys ning nad on ligi neljakümne tegutsemisaasta jooksul välja andnud 20 stuudioalbumit. Triosse kuuluvad Chris Abrahams klaveril ja Hammondi orelil, Tony Buck trummidel, löökpillidel ja elektrikitarril ning Lloyd Swanton basskitarril ja kontrabassil. 

The Necksi muusikat on alati saatnud jagatud vastutus, mis avaldub nii mängijate omavahelises pühendumises improvisatsioonile kui ka teose ja kuulaja vahelises avatuses.

Nende viimane album, 2025. aastal ilmunud "Disquiet" kannab endas üle kolme tunni hargnevat improvisatsioonilist materjali, mis jõuab mitmete kriitikute hinnangul kõige lähemale kogemusele, mida võib saada The Necksi live-esinemiselt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

