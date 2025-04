Kultuuriportaali soovitused Tallinn Music Weekiks

Neljapäev, 3. aprill

Mariin K., kell 19.30 Paavli kultuurivabrikus

Kui Aivar Tõnso isikunäituse avamisel EKA galeriis käidud, siis saab sammud seada Paavli kultuurivabrikusse, kus festival Võnge laval teeb pool kaheksa otsa lahti Mariin K. ehk Mariin Kallikorm, kelle viimased udused-ilusad dream pop'i singlid "Beach" ja "Free Alice" on vägagi asjalikud põhjused minna kaema, kuidas see koos bändiga ja laivis kõlab. Võib loota, et kuuleb ka veel ilmumata muusikata.

Elis AM, kell 19.50 Paavli kultuurivabrikus

Varem duos Elis & Öö Klubi tegutsenud Elis AM tuleb nüüd TMW lavale hoopis koos India päritolu Londoni artistiga Nyla Saldanhaga, kellega koos esitatakse elektroonilist, unistavat ja bassist muusikat möödunud sügisel ilmunud EP-lt "The Underlying Panic". Ei teagi, kas seda materjali üldse varem laivis on esitatud, nii et hea võimalus tutvust teha.

Kristjan Glück, kell 20.45 Paavli kultuurivabrikus

Juba 2020. aastal debüütalbumi avaldanud Kristjan Glück on kindlasti põnev kuju, kes TMW-l esimest korda laiema avalikkuse ees. Kui debüüdil kuuleb esimesi katsetusi hiphopis, mariaminervalikus elektroonikas ja hüperpopis, siis möödunud suvel ilmunud "Verekuu serenaadil" on kõvasti eelmise sajandi lõpu melanhoolia-roki mõjusid, tumedamat süntpoppi, hiphoppi ja folki. Kohati nagu noor Allan Vainola või luuletaja ja muusiku Eik kuri kasuvend. Müürilehes nimetas Glück oma kolmeks eeskujuks Tyle, The Creatori, Frank Oceani ja Lady Gaga. Selle põhjal saab ette manada võrdlemisi kireva pildi, mille Glück võib laval kokku panna.

Luurel Varas, kell 22.35 Paavli kultuurivabrikus

Kui Luurel Vargaga veel tuttav pole, siis pakub TMW jällegi head võimalust. Möödunud aastal avaldas kodumaine elektroonik albumi "244 ALF", mis jõudis nii ERR-i kultuuriportaali kui Areeni aasta albumite edetabelite esimese kahekümne hulka. Loodetavasti saab seda nüüd veel elavamas kastmes kuulda. Vahele veel äkki ka sama hästi jõnksuvat vaid nädalakese vana idamaiste kääksude ja vilinatega lühialbumit "Nekodancer".

Kui Paavlis ei ole võimalik tervet õhtut veeta, siis saab Telliskivi kandis teha väikese dream pop'i tiiru – 21.00 esineb Fotografiskas kohalik Neon Fir, kell 21.45 F-hoones Rosier Kanadast ja kell 22.30 Fotografiskas Yndling Norrast. Et uni magusam tuleks, võib õhtule panna punkti võrdlemisi mudase kõla ja Läti aktsendiga metal'iga ja minna kell 23.00 Uude Lainesse kuulama bändi All In Measure.

Reede, 4. aprill

I kindly ask you, kell 19.30 Paavli kultuurivabrikus

Kodumaine tervisesmuuti abstraktsema müra, käredaks keeratud süntide ja parajalt plärisevate trummide. Mitme-mitme kihi all on peidus üks täitsa tavaline lugu, mis on lõpmatuseni moonutatud. Kontserdil saab mängida lõbusat mängu, kus tuleb aru saada, milline see lugu on, mis nende kihtide all peidus on. Tasub kaeda, kas pöörasus jääb ka laval alles.

Borm Bubu, kell 21.30 Paavli kultuurivabrikus

Villem Epliku juhitud metal'i-keskne, aga sealjuures ülivoolav ja raamideta Borm Bubu on kindel laks, mida kahetseda ei saa. Sobib väga hästi ka neile, kes arvavad, et muidu neile igasugune raskem rokk on vastukarva, sest Borm Bubu puhul on see raskus pigem suhteline ja võib isegi tantsivalt õõtsuma kutsuda, olgugi et kõmiseb ja ragiseb nii mõndagi.

Hanakiv, kell 22.45 Telliskivi Rohelise saalis

Nagu Borm Bubu võib olla metal, mis istub ka metal'i-allergikutele, nii võib ka Hanakivist mõelda kui nüüdisklassikust, kes võib suuta rahulikult tooli peale istuma panna ka kõige rahutuma ja kannatamatuma inimese.

Gok2, kell 23.45 Kivi Paber Käärides

Üks esinejatest, kelle kontsertide ajal vast võimatu terve aeg paigal seista. Türgi juurtega Tallinna artist on lavalt vabameelset energiat pritsinud juba aastaid ning sättinud samal ajal fookust paika. Väikeses-kitsas KPK saalis võib see eriti lõbus olla.

Ines Daferrari, kell 00.00 ööklubis Hall

Post-post-post-interneti popmuusikaga on Ines Daferrari (endise artistinimega Flumen) hullutanud väiksemaid ja suuremaid saalitäisi juba aastaid ning on peale väikest pausi tagasi törts lihvituma saundiga, aga see-eest sama terava olemisega. Põhimõtteliselt kohati veel veidi pöörasem Valge Tüdruk.

Paavli kultuurivabrikus võib julgustada osalema ka ansamblite Ocean Districts ja Sinks kontsertidel. Fotografiska Jazzilaval saab rännata Tuulikki Bartosikuga või tegelikult mitte eriti jazz'iliku Alonette'iga. Soome noorte indie'ga viib F-hoones kurssi Vimma. Enne rikkalikele TMW DJ-pidudele suundumist, võib õhtu lõpetada helgemalt Von Krahlis, kus esineb lo-fi gruuviga Ki! või karglevamalt Kivi Paber Käärides, kus möllab elektrooniline Oil x Gas Lätist.

Laupäev, 5. aprill

Maris Pihlap, kell 20.00 Paavli kultuurivabrikus

Maris Pihlapi laivil avaneb võimalus kuulda elavas esituses Pihlapi möödunud aasta lühialbumit "Kui nad vaid teaks...", millel Pihlap segab Lõuna-Aafrika Vabariigi tantsumuusika žanrit amapiano kodumaiste kõladega.

Sisso & Maiko, kell 21.00 Fotografiskas

Koplist Telliskivi poole rännates saab jätkata Aafrika saundidel seilamist, sest mitmendat aastat järjest on kokku pandud "Africa Now!" showcase. Tänavu on see Fotografiskas, kus kõige huvitavamat ja pöörasemat elamust pakub arvatavasti Tansaania duo Sisso ja Maiko, kes segab nii vaba käega kokku kõike, mis ette juhtub, et tulemust on peaaegu võimatu kuidagi täpselt kokku võtta. Tuleb lihtsalt kuulama minna.

Inga, kell 22.30 Von Krahlis

Kellel jäi eelmise aasta sügisel Inga debüütalbumi "Nocturnal orange" esitluskontserdil käimata, saab nüüd selle päris ränga vea heastada. Ei ole kindel, kas TMW-l tullakse lavale päris sama suurte ambitsioonidega, aga kui sel laupäeval jõuab lavale kasvõi pool sellest, mis jõudis sügisel, siis ei saa Von Krahlis alt minna.

Ajukaja ja Mart Avi, kell 23.15 F-hoones

Avi ja Ajukaja möödunud aasta album "Death of Music" jõudis ERR-i aasta albumite edetabelis neljandale ja Areeni omas lausa esimesele kohale. Laupäeval kantakse see materjal mitte-väga-mitmendat korda laivis ette ja ei või kindel olla, millal uuesti saab.

Alternatiividena pakume välja Riste Sofie Kääri bändi Avemaria, kes astub 21.15 üles F-hoones, Hallis saab kell 21.45 kuulata kohalikke artpop'i-haldjaid duost Vera Vice, ning 23.00 saab D3-s lõbutseda koos Valge Tüdrukuga. Enne klubiõhtuid võib veel Africa Now! õhtul Fotografiskas õõtsuda Tuneesia juurtega saksa muusiku Taroug saatel või hüpata D3-s koos Boipepperoniga.