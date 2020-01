Tallinnas esineb Briti tantsumuusika legend Goldie

Goldie alustas oma muusikukarjääri 1991. aastal, kui ta tutvus produtsendiga 4hero ning hakkas tundma huvi Briti breakbeat'i skeene vastu. Tema esimene suurem hitt "Terminator", mille avaldas artistinime Metalheadz alt, ilmus 1992. aastal. 1994. aastal lõi ta ka oma esimese hittlooga samanimelise plaadifirma.

Suurema läbilöögi tegi Goldie aga 1995. aastal, kui ilmus tema esimene täispikk album "Timeless". Kui varem oli drum and bass keskendunud just klubikultuurile, siis Goldie lisas sinna orkesterimotiive ja soul-vokaale, tänu millele omandas žanr ka laiema muusikalise tähenduse. Plaadi tuntuim lugu "Inner City Life" kestab 21 minutit ning see jõudis Briti singlitabelis 39 kohale.

Teise albumi "Saturnz Return" avaldas Goldie 1998. aastal, kus lõid teiste seas kaasa ka David Bowie, Noel Gallagher ja KRS-One. 2017. aastal avaldas Goldie pärast ligi 20 aastast pausi oma kolmanda albumi "The Journey Man", mille produtseerimiseks kulus artistil ligi viis aastat.

Lisaks muusikukarjäärile on Goldie astunud üles mitmetest filmides, nende seas näiteks Guy Richie "Snatchis" ja pahalasena Bondi-filmis "The World Is Not Enough". Samuti proovis ta 2000. aastate lõpus kätt kunstnikuna, avades näituseid nii Londonis kui ka Berliinis.

Drum and bass'i pioneeri Goldie kõrval astuvad klubis Studio üles peosarja Sin City residendid Sound In Noise, Mander ja Studious, alumisel korrusel mängivad plaate Anton Must ja MVP. Varem on peosarja Sin Cty raames, mis toimus püsivalt 2003. kuni 2018. aastani, esinenud Eestis Wilkinson ja Delta Heavy.