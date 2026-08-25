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EÜS-i koor tähistab enda ja asutaja Karl August Hermanni juubeleid uue albumiga

Muusika
EÜS-i meeskoor
EÜS-i meeskoor Autor/allikas: Rene Piik
Muusika

Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) meeskoor tähistab koori 140. aastapäeva ja selle rajaja Karl August Hermanni 175. sünniaastapäeva. Mõlema juubeli auks valmib meeskoori teine album "Vennad, oh astugem nüüd!".

Salvestatud plaadil kõlavad Hermanni enda helilooming ja sõnad kui ka tänapäevaste heliloojate uudisteosed ja uued seaded mitmele väga tuntud koorilaulule. Plaadil kõlab kolm Hermanni laulu ning kaks uut meeskooriseadet tema tuntumatest lugudest "Süda tuksub" ja "Kungla rahvas".

Lisaks tellis meeskoor kolm täiesti uut teost, mille tekstid pärinevad Hermanni enda salmikutest ning mille lõi hulk heliloojaid, kes tavapäraselt koorimuusikat ei kirjuta.

Plaadile on salvestatud lisaks Karl August Hermannile heliloojate Maria Väli, Pille-Rite Rei, Madis Kreevani, Sander Pehki ja Kuldar Schütsi helilooming ning seaded. 

"Mõte meeskoori plaat salvestada on mul seltsivendade toel peas keerelnud juba pikka aega. Pärast eelmise aasta laulupeol ülesastumist valikmeeskoorina on see olnud väga huvitav ja pingeline ettevõtmine kõigi jaoks. Ei tahtnud teha albumit, mis koosneks ainult vanadest ja tuntud lauludest – tahtsin midagi erilisemat, mis oleks tähtis meie meeskoorile ning Eesti Üliõpilaste Seltsile ja koorilaulu traditsioonidele," ütles dirigent Oliver Povel.

"Koori asutaja ja esimene dirigent oli Karl August Hermann ning mitte iga koor ega dirigent ei saa öelda, et laulab või dirigeerib Hermanni koori. Sealt kujuneski idee teha album meie auvilistlase muusikast ja loomingust."

Plaati esitletakse septembri lõpus Põltsamaal, Tartus ja Tallinnas.

EÜS meeskoori juured ja asutamine ulatuvad Eesti Üliõpilaste Seltsi loomise aega, 1870. aastatesse. Laulmist hakkas edendama Karl August Hermann, kes korraldas oma kodus kaks korda kuus lauluõhtuid ning innustas seeläbi seltsivendi ka rohkem eesti keelt õppima. 1886. aasta kevadel jõudis koor esimeste avalike esinemisteni Tartus, sealhulgas Hermanni korraldatud näitusmüükidel ning Maarja ja Peetri kirikus.

EÜS-i meeskoori tegevus taastati 2004. aastal. Sellest ajast on koor osalenud kõigil üldlaulupidudel ja noorte laulupidudel, esinenud üliõpilaste laulu- ja tantsupeol Gaudeamus ning andnud kontserte Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Belgias ja Soomes. 2014. aastal salvestas koor dirigent Mikk Dede juhatusel oma esimese albumi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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