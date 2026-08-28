Take That esineb järgmisel suvel Eestis

Take That asutati Manchesteris 1990. aastal. Täna moodustavad bändi Gary Barlow, Howard Donald ja Mark Owen. Originaalkoosseisu kuulusid ka Robbie Williams ja Jason Orange.

Take Thati tuntumate lugude hulka kuuluvad "Back for Good", "Never Forget", "Pray", "Relight My Fire", "Patience", "Shine", "Greatest Day" ja "Rule the World".

Take That läks 1996. aastal pärast Robbie Williamsi lahkumist laiali. Bänd tuli 2006. aastal tagasi ning avaldas albumi "Beautiful World". 2010. aastal ühines Williams taas bändiga albumi "Progress" salvestamiseks.

Alates 2014. aastast on Take That tegutsenud kolmikuna. Bändi üheksas stuudioalbum "This Life" ilmus 2023. aastal.

Tänavu märtsis avaldas bänd singli "You're a Superstar" ja juulis loo "Sweet July". Mõlemad lood pärinevad Take Thati kümnendalt stuudioalbumilt, mis peaks ilmuma 2026. aasta lõpus.

Take That lõpetas tänavu juulis Suurbritannia ja Iirimaa staadionituuri "The Circus Live". Bänd esines kolme õhtu jooksul ka Manchesteri Etihad Stadiumil kokku enam kui 150 000 inimesele.

Kontsert on osa bändi Euroopa tuurist.