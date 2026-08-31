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Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse idapiiri käsitlev fotonäitus

Kunst
Fotonäitus
Fotonäitus "Idapiiril muutuseta" Autor/allikas: Raphaël Gianelli-Meriano
Kunst

Tartu Ülikooli Narva kolledži galeriis avatakse neljapäeval rahvusvaheline fotonäitus "Idapiiril muutuseta", mis käsitleb Euroopa ja NATO idapiiri mitte ainult geograafilise joonena, vaid ka ajaloolise, kultuurilise, psühholoogilise ja tajulise seisundina.

Väljapanekul esitletakse Luca Berti, Anthony Haughey ja Raphaël Gianelli-Meriano töösoleva dokumentaalfotograafia projekti seniseid tulemusi. Kunstikud uurivad näitusel nii füüsilisi kui ka nähtamatuid piire, mis elavad edasi inimestes, keeles, mälus, emotsioonides ning polariseerivas jaotuses meie ja nemad.

Tegijate sõnul muutub projekt eriti kõnekaks just Narvas, kus piir osa igapäevasest linnaruumi ja kogukondlikust kogemusest ning Venemaa täiemahulise sõja tõttu Ukrainas on Balti riikide idapiir suurenenud poliitilise ja ühiskondliku tähelepanu all. Näitus loob ruumi dialoogiks, erinevate vaatenurkade ja kogemuste kohtumiseks.

Luca Berti on dokumenteerinud Setomaad ja setusid – Lõuna-Eesti kogukonda, kelle ajalooline ja piirkondlik identiteet on selgelt eristuv. Kuigi nende igapäevaelu on suures osas põimunud Eesti rahvuskultuuriga, jätkavad nad teadlikult oma keele ja kombestiku praktiseerimist. 2026. aastal ilmus tema fotoraamat "Vana ja vahtsõnõ Setomaa", mis valmis koostöös Setomaa muuseumitega.

Raphaël Gianelli-Meriano keskendub identiteetidele, mis on kujunenud Nõukogude industrialiseerimisega seotud sisserände kontekstis Ida-Virumaal. Tema visuaaluurimus käsitleb impeeriumist järele jäänud infrastruktuuri ja inimesi ning lõimimispoliitika pingekohti, kus venekeelset kogukonda tajutakse sageli alternatiivse kollektiivse identiteedina.

Anthony Haughey projekti idee ulatub aastasse 1989, mil Berliini müüri langemise ajal oli ta filmieriala tudeng Katowices. Viimase 35 aasta jooksul on Euroopa põhjalikult muutunud: endised idabloki riigid on liitunud Euroopa Liiduga ning NATO on laienenud üle kontinendi, kujundades ümber poliitilisi liite, julgeolekunarratiive ja kollektiivse identiteedi hapraid seoseid. Tema uurimus käsitleb seda muutuvat maastikku ja küsib, kuidas rahutu minevik jätkab liikumist läbi oleviku.

Näitus on Tartu Ülikooli Narva kolledži galeriis avatud detsembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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