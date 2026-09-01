Endine gängijuht mõisteti süüdi Tupaci mõrva kavandamises

Vandekohus mõistis 63-aastase Davise süüdi esimese astme mõrvas, mis on toime pandud tulirelvaga. Shakur oli 25-aastane, kui ta 7. septembril 1996 Mike Tysoni poksimatši järel Las Vegases musta BMW-ga sõites autoaknast maha lasti. Oktoobris võib Davist oodata eluaegne vanglakaristus. Davis kavatseb otsuse edasi kaevata.

Kohtuprotsessi käigus kuulas kohus politseinike läbiviidud salajast ülekuulamist 2008. aastast, millel Davis väidab, et viibis isiklikult valges Cadillacis, millest lasud tehti, aga ise Shakuri tapnud kuule teele ei pannud.

Davise enda sõnadest sai võtmetähtsusega tõendusmaterjal. 2008. aasta ülekuulamine oli seotud teise räppari, idarannikut esindanud Shakuri rivaali Notorious B.I.G.-i ehk Christopher Wallace'i surmaga.

Prokurörid väitsid, et kuigi Comptoni South Side Crips gängi endine juht Duane Davis ise päästikule ei vajutanud, andis ta tulistamiseks käsu ja muretses ka relva, millega tema vennapoeg Orlando Anderson tule avas.

Anderson suri 1998. aastal 23-aastaselt tulistamise käigus, mis ei olnud Shakuri juhtumiga seotud. Enne seda oli Anderson eitanud oma seost Shakuri mõrvaga.

Tupaci mõrvamises süüdi mõistetud Duane "Keffe D" Davis kohtuotsuse väljakuulutamisel Autor/allikas: Bizuayehu Tesfaye/Pool

Prokuratuuri sõnul kavandas Davis Shakuri tulistamise kättemaksuks mõni tund varem Las Vegases toimunud kähmluse eest, kus põrkasid kokku Orlando Anderson ning Shakur ja tema kaaslased.

Davise kaitsjad väitsid, et Davise väljaütlemised nii 2008. aasta ülekuulamisel kui ka hiljem taskuhäälingutes, oma memuaarides ja mujal, on väljamõeldis, liialdused, mille eesmärk oli teenida raha ja müüa raamatuid. Avalikud sõnavõtud ja turundus tõidki prokuratuuri tähelepanu Davisele. Davise advokaat soovitas vandekohuslastel kohelda Davist kui valetajat, kes jutustab raamatute müümiseks lugusid.

Varasemalt sidus Davis Shakuri mõrvaga ka hetkel vanglakaristust kandva räpimoguli ja ettevõtja P. Diddy, eespool mainitud Notorious B.I.G. mänedžer/ülemus/sõber. Samal 2008. aastal toimunud ülekuulamisel, mille põhjal Davis nüüd süüdi mõisteti, räägib ta ka sellest, kuidas P. Diddy oli Shakuri "pea eest nõus andma ükskõik mida".

Väidetavalt pakkus Diddy Davisele Shakuri ja tema mänedžeri Suge Knighti mõrvamise eest miljon dollarit, mida ta kätte ei saanud. Kohtus lükkas Davis need väited tagasi.

Shakuri mõrv paigutub USA lääne- ja idaranniku hiphopiskeenede tulise rivaalitsemise konteksti. Selle kõrval toimusid ka sõjad gängide Bloods ja Crips vahel, vastasseis, mille juured ulatusid välja ka muusikasse.

1996. aastal oli 25-aastane Shakur oma kuulsuse tipus ja üks mõjuvõimsamaid hääli hiphop-kultuuris. Tema surma, USA ühe kuulsaima lahendamata juhtumi ümber tekkinud teooriad ja võimalikud stsenaariumid kuni selleni välja, et Shakur on tegelikult elus, on tema müüti 30 aasta jooksul elus hoidnud ja veelgi suurendanud.