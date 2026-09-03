Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

Oliver Soomets kavandas kahemeetrise läbimõõduga fiiber- ja raudbetoonist ringikujulise taiese silmas pidades kõike seda, millega Maaelu Teadmuskeskuse Jõgeva aretuskeskuse uues majas tegeletakse.

"See on teatavat laadi inkubaator, kus keedetakse uusi teadmisi kokku. Ajalooliselt hakati sadu aastaid tagasi tegema katseid niinimetatud Petri tassis ja see on teatavat laadi illuminaator või aken, kust avaneb vaade uude maailma. On nad seal siis bakterid, hallitused, seened," kirjeldas kunstnik.

Soometsa käe all on viimasel kümnendil valminud üle 50 avaliku suurteose. Tema lemmikmaterjal on betoon, mis on kunstniku sõnul väga karm materjal.

"Kui sa metalle saad lihvida ja töödelda, siis betooni puhul on kõik väga aus – nii nagu ta vormi läheb, nii ta ka sealt ühes tükis välja tuleb. Sellepärast on ka väga palju üllatusi," avas ta.

Huvi Riigi Kinnisvara ja Maaelu Teadmuskeskuse korraldatud kunstikonkursi vastu oli väga suur, žüriil tuli valik teha 58 kavandi seast.

"Kuna siin majas kaetakse väga erinevaid teadusteemasid, siis ta vastab ilmselt kõige paremini kõikide inimeste ootusele. Ausalt, ma olen teostusega palju rohkem rahul kui see, mis kavandis tundus. See valgustus, see sein, see ruum sobib siia majja väga-väga hästi," ütles Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja.