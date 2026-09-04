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Tartu kunstimajas avatakse kolm uut näitust

Kunst
Tartu Kunstimaja
Tartu Kunstimaja Autor/allikas: Tartu Kunstimaja Facebook
Kunst

Sel nädalavahetusel avatakse Tartu kunstimajas kolm uut näitust. Oma loomingut esitlevad Siiri Jüris, Melissa Sammalvaara ning Loora Kaubi ja Erik Hõimu.

Siiri Jürise näitus "Nagu kaja mustjas, soojas videvikus" kunstimaja suures saalis koondab aliku Jürise viimase viie aasta jooksul Rootsis valminud teostest, pakkudes suuremat ülevaadet tema loomingu praegustest suundumustest. Kunstnik ise peab ennast maastikumaalijaks ning maastik on ta teostes tõepoolest pidevalt kohal.

Samas on järjepanu kohal ka teatav looduslik ja loomupärane amorfsus, mis ei luba meil pea kunagi olla päriselt kindel, kust jookseb piir erinevate elementide vahel.

Melissa Sammalvaara "Habesamblik" väikeses saalis viib maailma, kus traditsiooniline Soome rüiuvaipade kudumise tehnika kohtub nüüdisaegse väljendusvormiga.
Soome sajanditepikkustel kudumistraditsioonidel põhineva väljapaneku teosed tõlgendavad rüiukangast nüüdisaegse meediumina: see on vohav, kombatav ja väljendusrikas.

Loora Kaubi ja Erik Hõimu näituse "Klopsides ja komistades" monumentaalgaleriis lähtekohaks on mälestused erinevatest paikadest ja lugudest. Lood räägivad vanast vajadusest – kuidas olla inimestega, kes enam meiega olla ei saa. Kuidas öelda sõnu, mis on jäänud hiljaks. 

Näitused jäävad avatuks 4. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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