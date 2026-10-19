Illustratsioonitriennaalil "Pildi jõud" osaleb 78 illustraatorit Eestist ja välismaalt

Tallinna illustratsioonitriennaal annab võimaluse vaadata lähemalt, milline on tänapäeva illustratsioonikunst eri kultuurides ja eri kunstnike pilgu läbi. Kokku osaleb 78 illustraatorit Eestist ja välismaalt. Esindatud on kunstnikud Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Aasia riikidest.

Triennaali kuraatori Viive Noore sõnul on "Pildi jõud" seekordse näituse kontekstis saanud tähenduse, mis ulatub illustratsioonist kaugemalegi." Kunstil on tõepoolest jõud, mis jaksab ületada riigipiire ja ookeane, jaksab mahendada erimeelsusi, õpetada mõistmist, äratada uudishimu ja armastust. Rasketel ja keerulistel aegadel pakub illustratsioonikunst rahu ja toitu meie hingele," ütles Noor.

Kuraatori sõnul on rahvusvaheline näitus omamoodi maailmareis, kus kauged kultuurid muutuvad piltide kaudu lähedasemaks. "Erinevad stiilid ja käekirjad näitavad, kui mitmekesine on illustratsioon ning kuidas sama kunstivorm võib eri kultuurides omandada väga erineva ilme. Illustratsioon peegeldab kunstniku tausta ja mõttemaailma, muidugi kui me oskame seda märgata. Ja kui ei oska, siis saame ikkagi nautida teose ilu – ja seda pole sugugi vähe," lisas kuraator.

Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul muutub maailm meie ümber üha visuaalsemaks ning graafiline romaan, koomiks ja sõnatu raamat on leidnud koha inimeste lugemislaual.

"Kaasaegne illustratsioon jutustab, täiendab teksti ning loob loole uusi kihistusi, peegeldades sümbioosi narratiivist ja kunstniku fantaasiast. Lisaks pakub pilt esteetilist ja kunstilist naudingut ning seob raamatu tervikuks. See on võluv maailm kuhu põigata," märkis Soone.

Näitusel osalevad: Sari Airola, Ieva Babilaitė, Grahame Baker Smith, Monica Barengo, Israel Barrón, Antonio Boffa, Ali Boozari, Iwona Chmielewska, Carll Cneut, Ronald Curchod, Sonja Danowski, Toni Demuro, Oksana Domashych, Katrin Ehrlich, Yael Frankel, Manon Gauthier, Alireza Goldouzian, Hoda Hadadi, Luba Haleva, Gosia Herba, László Herbszt, Kadri Ilves, Martin Jarrie, Liisa Kallio, Anu Kalm, Kristi Kangilaski, Tiiu Kitsik, Tuulike Kivestu, Dace Krēsliņa, Liisa Kruusmägi, Kadi Kurema, Kadri-Maria Külaots, Rebeca Luciani, Regina Lukk-Toompere, Sara Lundberg, Anete Melece, Amanda Mijangos & Armando Fonseca, Isol Misenta, Jacqueline Molnár, Gundega Muzikante, Julia Neuhaus, Viive Noor, Marjo Nygård, Sirly Oder, Roger Olmos, Juan Palomino, Anna Paolini, Paweł Pawlak, Karoliina Pertamo, Anne Pikkov, Evija Pintāne, Natalie Pudalov, Zahars Purviškis, Olga Pärn, Priit Pärn, Maja Radványi, Jane Ray, Priit Rea, Grażyna Rigall, Liis Roden, Kadri Roosi, Kaia Rähn, Pamela Samel, Glenda Sburelin, Elena Selena, Natalia Shaloshvili, Kertu Sillaste, Antonello Silverini, Marco Somà, Sarolta Szulyovszky, Catherine Zarip, Mari Takács, Josep Antoni Tàssies, Reda Tomingas, Paloma Valdivia, Issa Watanabe ja Urmas Viik.

Suur ülevaatenäitus jääb avatuks 29. novembrini 2026.