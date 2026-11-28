Luuletused annavad lugejale mitmekülgse pildi kasvamisest nullindatel.

Ojamaa sõnul on Betti Alveri looming temaga lapsepõlvest peale kaasas käinud. Oma loominguga püüab Ojamaa pakkuda tuge lugejale.

"Ma võib-olla ütlen selliseid asju, mida ma tahaks, et keegi oleks mulle öelnud, kui ma olin noorem. Ja kui selle raamatuga õnnestub pakkuda kellelegi näiteks vaimse tervisega võitlevale noorele kõlapinda või kui üldse on mingit teraapiavõimalust ka teistel sellest, siis see on kõik, mis ma tahan," ütles Ojamaa.

Ojamaa sõnul on luuletamine nagu loitsimine, mantrate kirjutamine ja kogukonnaloome. "Ma tunnen, et luuletamine on aidanud mul endast paremini aru saada, aga on toonud hästi palju imelisi inimesi minu ümber ka," lausus Ojamaa.