"Kirvetüü" räägib valusa ja lopsaka loo 90ndate setu külast

Vanemuise 2019. aasta suvelavastus on setukeelne lugu, mis leiab aset 1990. aastate Eestis. Ott Kiluski kirjutatud ja näidendivõistlusel preemia võitnud "Kirvetüüd" hakkab lavastama Ain Mäeots, kunstnik on Iir Hermeliin. 27. juunil Kammivabriku sündmuskeskuses (Teguri 29A) esietenduvat suvelavastust mängitakse kümme korda.

"Kirvetüü" jutustab väiksest setu kogukonnast, mis pärast Eesti taasiseseisvumist oma jätkusuutlikkuse eest peab seisma. Sovhoos on lagunenud ja lihtne töötegemine asendunud musta äriga, mis üksikud päris rikkaks, kuid enamuse lootusetult vaeseks jätab. Kellele elatud elu, kellele seninägematu eksootika, kellele valus sild olnust olevasse. Sest enam hullemaks minna ei saa – või saab?

Eesti Teatri Agentuuri 2017. aasta näidendivõistlusel sai "Kirvetüü" esimese preemia. Näidend räägib setu keeles Eesti väikeküla elanike ausa ja inimliku loo, millest ei puudu lopsakas ja kohati valus huumor. Ka näidendivõistluse žürii liikmed tõstsid esile näitemängu mõnusat huumorit, mahlakust ning apokalüptilist trööstitust.

"Seekord toome setukeelse lavastuse välja põnevas kohas, Tartus Estiko laohoones. Näidend räägib ju asjadest, mis 1990ndate Eestis üldiselt juhtusid ega nõua sellepärast mängimist tingimata Setumaal, kus toimub sel suvel niigi palju üritusi. Oluline on kindlasti ka asjalolu, et teeme seekord suveteatrit katuse all ja ei publik ega tegijad ole ilmataadi meelevallas," sõnas teatrijuht Toomas Peterson.

Osades on Andres Mähar, Mait Malmsten (Eesti Draamateater), Ott Sepp, Riho Kütsar, Liina Tennosaar, Margus Jaanovits, Tanel Jonas, Jaanus Tepomees, Ragne Pekarev, Kaia Skoblov, Linda Kolde, Merle Jääger jt.

Teater ei soovita lavastust alla 14-aastastele!