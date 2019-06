Ain Mäeots lavastusest "Kirvetüü": kõik see, mis mujal toimub, peegeldub ühes väikeses külas

Ott Kiluski näidend "Kirvetüü", mis põhineb tõsielusündmustel, võitis Eesti Teatri Agentuuri 2017. aasta näidendivõistlusel esimese koha. Musta huumoriga pööraseid 90ndaid kirjeldavat lavastust mängitakse Tartu kammivabrikus.

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul kirjeldas setode olukord ka teisi kaugeid maapiirkondi. "Kogu elu ja elukorralduse jõujooned jõudsid ühte väga kaugesse kanti, sest Setomaa on Eesti kõige kaugemas nurgas, kui sa vaatad pealinnast Tallinnast," sõnas ta ja tõi välja, et kõik see, mis mujal toimub, muteerub ja peegeldub ühes väikeses külas.

Suvelavastust "Kirvetüü" mängitakse veel kolmel korral juunis ja kuuel korral juulis.