Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatakse esimene ainult peahoonele pühendatud näitus

"Emakeelse ülikooli juubeliaastal on ülikooli pärandi talletajal Tartu Ülikooli muuseumil väga kohane korraldada esimene ainult ülikooli ja kogu Eesti hariduselu sümbolile pühendatud kunstinäitus," ütles Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma.

Kuraator Kristiina Tiidebergi sõnul on ülikooli peahoone kindlasti üks enim kunstis kujutatud Tartu hooneid. Näitusel eksponeeritakse ligikaudu 50 kunstiteost – maale, graafikat ja joonistusi 19. sajandi algusest tänapäevani –, andes nõnda omapärase, ühele hoonele keskendunud läbilõike baltisaksa ja Eesti kunstist.

Töödega on esindatud väärikas valik Tartuga seotud baltisaksa kunstnikke, kes on kujutanud oma Tartu linna vaadetel ülikooli peahoonet (K. A. Senff, A. M. Hagen, A. Ph. Clara, G. Fr. Schlater jt). Tõenäoliselt esimest korda on näitusel väljas ülikooli arhitekti Karl Rathausi kavand, mille ta lõi peahoone kaunistamiseks 1852. aasta juubelil. Eksponeeritud on ka üks peahoone arhitekti J. W. Krause kavand.

Väljapaneku kõige uuem eksponaat on Rauno-Thomas Mossi 2019. aastal just näituse jaoks loodud uusversioon peahoonet kujutavast teosest, mis kuulub sarja "Minu ülikool". Eksponeeritud on ka teadaolevalt kõige varasemad aula vaated 1852.–1853. aastast.

Näituse "Ülikooli peahoone kunstis" kuraatorid on Kristiina Tiideberg ja Ingrid Sahk. Kujunduse autor on Peeter Laurits, kes oli 2017/2018. õppeaastal Tartu Ülikooli vabade kunstide professor.