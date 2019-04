Ohudraamaks nimetatud "Midagi tõelist" räägib kahe mehe saatusest. Rohkem näitekirjaniku ja telesarjade stsenaristina tuntud Martin Algusele oli see elu esimene romaan ja ta tunnistas, et kergelt selle kirjutamine ei kulgenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See oligi minu jaoks päris suur väljakutse, et leida see jutustav toon, see maneer, kuidas sa hakkad lugu rääkima, kui sa tead, et pärast ei esitata seda laval ega ekraanil, vaid lugeja on üksi selle raamatuga. Ma otsisin seda tonaalsust, seda jutustajat endas päris pikalt ja see oli huvitav töö", ütles Algus.