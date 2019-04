Tõnu Õnnepalu: Pariisis sai minust kirjanik

Tõnu Õnnepalu jaoks pole need mitte reisiraamatud, vaid koharaamatud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kirjanik mõtleb kodu otsimise peale ehk sellele, kas kodu on ühes kindlas paigas, iseendas või hoopis kusagil sealpool maailma ja ennast.

Triloogia kirjutamine oli Õnnepalu jaoks kui palverännak - alguses ta ei plaaninud kirjutada kolme raamatut, kuid palverännak aina jätkus. Järgmises köites viib kirjanik lugeja Kanadasse ja viimases köites jõutakse ühele meresaarele.

Õnnepalu kinnitas, et Pariisi juures võlub teda just linn ise. "See on nagu inimene, ei saa teda lahti võtta, kas ta võlub või ei võlu," sõnas ta ja kinnitas, et tal on ka isiklikud põhjused. "Seal sai minust kirjanik, ja seal ma kirjutasin oma esimese romaani, see linn on mind aidanud kuigi seal pole kerge olnud, aga nii ju ongi, et pole kerge, aga see aitab."