Marko Reikop Eesti Kunstnike Liidu aastanäitusel: see on nagu üks suur kunstiorgia

Mitte iga kunstnik ei ole saanud näitusele oma töid välja panna, vaid sellele käib väga kõva konkurss. Ühtekokku tahtsid tänavusel kevadnäitusel oma tööd välja panna 236 kunstnikku ja ainult 117 seda said. See tähendab, et 146 autorit jäid üldse välja.

Riho Kulla skulptuur "Igavesti kulgev aeg". Autor: ERR

Kõik tööd on näitusel ka täiesti müügil. Viimaste aastate kevadnäituste traditsioon on see, et kes näeb midagi, mis talle meeldib, saab selle ka ära osta. Üks kõige kallimaid töid on Riho Kulla skulptuur "Igavesti kulgev aeg", mille hind on 16 875 eurot.

Valeri Vinogradovi töödepaar "Mets 4" ja "Mets 3". Autor: ERR

Kuid näituse kõige kallim töö on Valeri Vinogradovi töödepaar "Mets 4" ja "Mets 3". Mõlema töö eest tuleb välja käia 16 200 eurot.

Sellel aastal on kunstnike aastanäitus üles ehitatud erilisel printsiibil – see on nagu üks suur kunstiorgia. "Kunstivasaraga virutatakse teile vastu pead ja pärast peate ise sellega hakkama saama," märkis Reikop.

Ta andis ka soovituse, et kui külastajana teile enamik töid näitusel ei meeldi, siis soovitab ta välja valida ühe ja vaadata ainult seda.

Samuti toimub selle aasta näitusel ka rahva lemmiku valimine, mille tiitli omanik pälvib selle eest 5000 eurot.

Tallinna Kunstihoones on näitus avatud laupäevast, 27. aprillist 9. juunini.