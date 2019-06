Kevadnäituse lemmik on Sirje Petersen

Publik valis lemmiku kevadnäitusel osalenud 117 autori hulgast. Hääletada sai kohapeal 2. juunini, hääle andis 1744 külastajat. Auhinnatseremoonial loositi kõigi hääletanute vahel välja NOAR.eu kunstimüügikeskkonna 500-eurone kinkekaart. Pildigaleriid auhinnatseremooniast saab näha siit.

Sirje Petersen on õppinud Tartu kunstikoolis, Tartu kõrgemas kunstikoolis, Tartu ülikooli kunstikabinetis ning Tallinna ülikoolis. Aastast 1981 osaleb ta aktiivselt näitustel, aastast 2000 töötab Tartu kõrgema kunstikooli lektorina. Tema töid on eksponeeritud Eestis ja paljudes välisriikides. Sirje Peterseni ekspressiivne pallasliku käekirjaga maalilooming on autobiograafiline, kandes endas erootilisi noote ja kujutades naist, kes otsib oma kohta elus.



Publikupreemia võitja Sirje Petersen ütles, et tema maal peegeldab paljude aastate tööd. "Minu töö pöörleb meie olemasolu, sisemaailma, ümbritsevate inimestega kohtumiste taustal, ja on laetud mõistatuste ja salapäraga. Need on mõtted ja tunded, mida need kohtumised selles maailmas loovad. Minu jaoks on teema ammendamatu ja saab ainult jätkuda. Suur au on pälvida Kevadnäituse publikuauhind. Mind teeb eriti rõõmsaks asjaolu, et see auhind on kevadnäituse külastajate otsus. See teadmine, et minu töö meeldib nii paljudele inimestele, annab mulle palju indu ja lusti edasiseks loominguks. Suur tänu kõigile, kes märkasid ja suhestusid kevadnäitusel minu maaliga ning keda minu töö kõnetas," lausus laureaat.

5000eurose publikupreemia panid välja Riivo Anton, Aivar Berzin, Jaan Manitski, Tiit Pruuli ja Rain Tamm. Aastanäituse žürii liige Elin Kard kommenteeris: "Juba teist aastat on kunstnike liidul ja Tallinna Kunstihoonel rõõm teha koostööd ettevõtjatega, kes annavad kunstipreemiate kaalukasse nimekirja äärmiselt olulise panuse, lisades näitusekülastajate tunnustusele väärika rahalise preemia."

Kümme enim hääli kogunud kunstnikku olid seekord Sirje Petersen, Laurentsius, Robin Nõgisto, Mari Roosvalt, Erki Kasemets, Tarmo Roosimölder, Alexei Gordin, Toomas Vint, Jane Remm, Kristi Kongi.

Näitus on Tallinna Kunstihoones, linnagaleriis ja kunstihoone galeriis avatud 9. juunini. "Kevadnäitus 2019" toimub koostöös Eesti Kunstnike Liiduga.