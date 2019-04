Galerii. Kunstihoones avanes Eesti Kunstnike liidu aastanäitus

Kevadnäitus hõlmab kõiki meie aktiivseid kunstnike põlvkondi alates tunnustatud tippudest, elavatest klassikutest kuni uute tulijateni. Teist aastat osalevad näitusel ka kunstigaleriid.

"Mõned kunstnikud, kes on olnud väga peened, tuntud või elitaarsed, kes ei ole osalenud sihilikult, aga nad saavad vanemaks, tahavad ennast mõõta. Näiteks Kris Lemsalu on seekord nii Veneetsias kui ka kevadnäitusel oma kausiga. Väga huvitav töö ja ma arvan et Krisi kausid on tema loomingus täiesti märgilised," sõnas žürii liige Tamara Luuk "Aktuaalsele kaamerale".

Ehkki kevadnäitus pole ametlik eesti kunsti ülevaatenäitus, annab see hea pildi eesti kunstimaastiku mitmekesisusest.

"Steve Vanoni üllatab, teda me väga tihti ei näe. Ta on mees, kes on pärit Kaliforniast, aga elab siin alternatiivset kunstnikuelu, mängib saksofoni ja poseerib reklaamile," lisas Luuk. "Erika Tammpere on pime tekstiilikunstnik, ta peab katsuma, puudutama ja tundma teisiti kui silmadega."

Lisaks Kunstihoonele täidab kevadnäitus Kunstihoone galerii ja Tallinna Linnagalerii. Publik saab ka tänavu valida välja oma lemmiku, enim hääli saanud autor pälvib metseenide poolt välja pandud 5000-eurose auhinna, kõigi hääletanute vahel loositakse välja 500-eurone NOAR-i kunstikeskkonna kinkekaart.