10. mail avanes Eesti paviljon 58. Veneetsia biennaalil. Kris Lemsalu isikunäitus "Birth V – Hi and Bye" pühitseti sisse avamisrituaaliga, mille autorid on Roman Lemberg, Michael Kleine, Michiko Takahashi, Carola Caggiano.

Veneetsia Eesti paviljonis ootab meid võimas monument, kus värviküllaste portselanvulvade poole küünitavad avali käepaarid. Etendus inspireerus antiikaja maagilistest rituaalidest. Sarnaselt Kreeka-Rooma pärimuse sibülladele esitati palveid ja laule, et anda elu Lemsalu installatsioonile. Kõlasid trummid ja orelimuusika ning kunstnikud lõid Veneetsiast inspireeritud helimaastiku, kus loksuvad lained ja põrisevad mootorpaadid. Kris Lemsalu seob oma teoses elu, surma ja sünni, mis on kõik seotud veega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse komissaar Maria Arusoo selgitas, et Lemsalut inspireeris just Veneetsia ise oma voolavuses, uppuvuses ja dekandentlikus võtmes. "Aga kuna Kris ise on hästi elujaatav, siis ta tõigi selle eluringi sisse. Võib-olla kunstnikuna ta ei taha sulle teemasid ette anda, aga ta loob keskkonna ja toob sinna sisse oma veidrad olendid, kes siis viivad sind sinna rännakule," ütles Arusoo.

1895. aastast toimuv Veneetsia kunstibiennaal on vanim ja suurim rahvusvaheline kunstisündmus. Viimased biennaalid on toonud tähelepanu keskpunkti just naiskunstnikud. "Siin Veneetsia biennaalil esindavad mitmeid paviljone noored naised, paljud neist on siin esimest korda. Ma tunnen, et Kris on osa praegusest ajast - justkui noorte jõuliste naiste lainest, kes saavad esimest korda tunnustust. Tal on oma koht ja ta oskab ka rahvusvahelisel areenil kaasa rääkida," arutles Andrew Bernardini, kirjanik ja näituse kaaskuraator.

Veneetsia biennaalil on kokku sadakond paviljoni. Paljud kunstnikud on toonud sisse kliima ja immigratsioonitemaatika. Kris Lemsalu loob oma näitusega meeleolu ja kogemuse. Ta paistab silma just jõuliselt endast lähtuva nägemuse ja isikliku kogemusega.

Avamisele järgneb kell 21 Balti pidu Oficine 800-s, mille korraldab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus koostöös Kim? Kunstikeskusega Riias, Läti Kaasaegse Kunsti Keskusega ja Vilniuse Kunstiakadeemia Nida kunstiresidentuuriga.

Peol esinevad Eesti, Läti ja Leedu artistid: Regret Eestist, Domenique Dumont Leedust, Žygimantas Kudirka Lätist ja DJ-d Kaspars Groševs Lätist, Kristopher Luigend ja Raul Saaremets Eestist ning Try My Love Lätist.

Veneetsia beinnaal kestab 24. novembrini.