KKEK kuulutas välja 59. Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni konkursi

Võrreldes eelmiste aastatega on konkursi tingimused muutunud. Et innustada rohkem kandidaate välja pakkuma näituseprojekte, vähendada kunstnikele konkursiga seonduvat töömahtu ja lihtsustada kandideerimisprotsessi, on 2021. aasta Eesti paviljoni konkurss muudetud kahevooruliseks ning oma ideid saavad esitada ka kunstnikud ja kuraatorid eraldi. Kunstnikul ei pea esimeses voorus olema kokkulepet kindla kuraatoriga, oma visiooniga välja tulema oodatakse ka üksikisikuid.

Esimese vooru jaoks ootab KKEK kunstnikelt ja/või kuraatoritelt vabas vormis motivatsioonikirju, mis kirjeldaks lühidalt, miks soovitakse esindada Eestit 59. Veneetsia biennaalil, tuues välja ja põhjendades teemasid, millega soovitakse Eesti paviljoni näitusel tegeleda (kavandatava näituseprojekti potentsiaalne teemapüstitus ja peamine idee) ning tutvustaks kandidaadi senise loomingu fookust.

Motivatsioonikirjade ja portfoolio põhjal teeb žürii valiku ja kutsub teise vooru kaks kuni neli kandidaati või kooslust, kellel avaneb võimalus oma ideega edasi töötada ja esitada kuu aja jooksul põhjalikum näituseprojekti kavand, mis sisaldab juba täpsemat kirjeldust kavandatavast näitusest ja teostest. Konkursi teine voor on tasustatud.

Teises voorus võrdleb žürii edasi arendatud projekte ning teeb nende seast vastavalt hindamiskriteeriumitele (vt altpoolt) lõpliku valiku, mis arendatakse Eesti paviljoni näituseks koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega, tarvidusel laiendades töögruppi vastavalt projekti vajadustele.

Konkursi mõlemad voorud on konfidentsiaalsed, kandidaatide nimed ega taotlused ei ole avalikud, välja kuulutatakse vaid paviljoni ekspositsiooni võiduprojekt.

Kõik esimese vooru materjalid tuleb esitada Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusele hiljemalt 20. märtsiks.

Projekte hindab rahvusvaheline žürii. Žürii täpne koosseis kinnitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui esimese vooru tähtaeg ja avaldatakse KKEKi kodulehel. Žürii liikmed ega nendega seotud isikud konkursil osaleda ei tohi.