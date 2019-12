Galerii: Kris Lemsalu esitles raamatut "BIRTH V - Hi and Bye"

Kris Lemsalu esitles 5. detsembril Tallinnas Q Argentina Grillis raamatut "BIRTH V - Hi and Bye", mis paneb punkti Eesti paviljonile 58. Veneetsia kunstibiennaalil.

Teos annab sissevaate Kris Lemsalu loomingusse ja ellu. Rohke visuaalmaterjaliga kataloog sisaldab näitusevaateid Eesti paviljonist 58. Veneetsia biennaalil, ülevaadet Lemsalu varasemast loomingust ja analoogfotosid Kris Lemsalu isiklikust kogust. Visuaalmaterjali raamivad tekstid, mille on kirjutanud näituse kaasamõtlejad: Andrew Berardini ja Eesti kuraator ja kriitik Tamara Luuk.

Kris Lemsalu on sündinud 1985. aastal Tallinnas ning elab ja töötab Viinis ja Tallinnas. Ta loob erinevaid meediumeid ja materjale kombineerivaid skulptuure, installatsioone ja performance'eid. Viimasel ajal on Kris Lemsalu osalenud näitustel Londonis Goldsmiths CCA-s (2018), Secessionis Viinis (2018), Performa 17 biennaalil New Yorgis (2017), DRAF-i performance'ite õhtul Londonis (2017), Bunshitu galeriis Tokyos (2015), Ferdinand Baumani galeriis Prahas (2015).