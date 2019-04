Pärnu näitusel on Anu Raua unikaalne vaip Taevatee

Tekstiilikunstik Anu Raud ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema seekordne töö on tõsisem ja nukram, kui need tavaliselt on olnud. Vaiba tellis Eesti teaduste akadeemia selleks puhuks, et kui keegi akadeemikutest siit ilmast lahkub, siis on see saatemuster või taust teise ilma minekuks.

"Selle juurde käib tekst, mis on nii: "Jumalale, jumaldatule, armsamale. Ma tulen su juurde mööda taevaseid radu, kus tähti on sadu. Ma tulen su juurde mööda taevaseid teid, kus tähti on tuhandeid. Ma tulen su juurde mööda uusi taevaid ja maid, kus tähti on miljoneid. Ma ootan neid ülevaid hetki, ma ootan neid taevaseid retki, et saaks olla sinuga kahekesi aegade algusest ajastu otsani"," luges Raud.