Tekstiilikunstnike liidu aastanäitusel on teemaks reeglid ja rituaalid

Näitusel on väljas kunstnike viimaste aastate looming ja väljapanekus küsitakse, kuhu jääb kunstniku loomevabadus, kui juhised ja reeglid on vajalikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga kas kunstniku vabadus ei koosne mitte tema enda loodud reeglitest?

"Tekstiilikunstnikud püüavadki vastata läbi materjali nendele küsimustele, mis on reegel ja kuidas me reeglitega oma elus kokku puutume. Samuti rituaal. Reegel ja rituaal, tegelikult need kattuvad omavahel," selgitas Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhatuse esimees Sigrid Huik.

Kunstnik Anu Raud kiitis näitust ja sellega kaasnevat võimalust sõprade ja kolleegidega kokku saada.

"Täna on mul küll nii huvitav ja tore vaadata. Selle pärast, et tööd on hästi mitmeilmelised, erinevad tehnikad on erinevad, kujundid, suhtumised. Omamoodi väga erinevad asjad on üheks tervikuks kokku liidetud. Hästi tore on näha neid inimesi, oma sõpru, kolleege ja nende töid," nentis Raud.

Näituse avamisel kuulutati välja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate saajad. Aasta tekstiilikunstnikuks 2018 valiti Lylian Meister, aasta nooreks tekstiilikunstnikuks Mari-Triin Kirs. Aasta tekstiiliteo eest pälvis tunnustuse Stuudio Emma Leppermann, kuhu kuuluvad tekstiilikunstnikud Liisa Kallam ja Merle Suurkask.

"Eesti Vabariik 100 raames toimus Jaapanis Eesti festival, kus lisaks Eesti folkmuusikale oli siis jaapanlastele tutvumiseks näpuotsaga ka natuke disaini. Ja seda disainiprojekti poolt vedas Stuudio Emma Leppermann. Loomulikult koostöös ja suure abiga mujalt ka," selgitas Suurkask.