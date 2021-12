Galerii: Pärnus avati tekstiilikunstnike liidu aastanäitus

Pärnu Uue Kunsti muuseumis on alates 4. detsembrist võimalik näha Eesti tekstiilikunstnike liidu ja tekstiilipreemiate laureaatide näitust "Mimikri".

Näitus "Mimikri" toob vaatajate ette tööd, mis tõlgendavad näituse teemat ja seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu.

Osalevad autorid on oma töödes tundmatuseni muutunud või vastupidi, äravahetamiseni iseendaks jäänud, kõnetades tänast näitusekülastajat aktuaalsetel teemadel tekstiili keeles. Tuttavad paigad ja inimesed vahelduvad mõtteuperpallidega, sügavate hingesoppide avamine peitusemänguga.

Näituse peategelane on loodus, mis erinevates avaldumisvormides on kohal peaaegu igas teoses. Tekstiil võimaldab luua visuaalseid ja kontseptuaalseid mustrikoopiaid ja teisikuid, samuti värvikombinatsioone ja vorme, mis on silmapaistvad ja samas tähelepandamatud, kasutades edukalt nii tasapindset kui ka ruumilist vormi.

Teemaga suhestudes saavad oma võimaluse nii moodsad tehnoloogiad kui autorite unikaalsed tehnikad ja traditsioonilised oskused.

Näitusele said esitada oma teoseid nii Eesti tekstiilikunstnike liidu liikmed kui ka kunstnikud väljastpoolt liitu ning kõrgkoolide tekstiilikunsti tudengid. Valiku tegi žürii koosseisus Krista Leesi, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Madis Liplap.

Aastanäitusel eksponeeritakse eraldi väljapanekuna Eesti tekstiilikunstnike liidu tekstiilipreemiate tänavuste laureaatide töid.

Aasta tekstiilikunstnik 2020 laureaat on Ülle Saatmäe, kes pälvis preemia jätkusuutliku looduslähedase temaatika ja teostuse veenva rakendamise eest.

Aasta nooreks tekstiilikunstnikuks 2020 valiti Karl-Artur Korsar tervikliku ja töömahuka tulemuse eest omanimelise kaubamärgi arendamisel.

Tunnustuse aasta tekstiilitegu 2020 pälvis Marju Raabe oma tegevusega Eesti tekstiilivaldkonna tutvustamisel ja mõtestamisel.

Tekstiilipreemiaid antakse Eesti tekstiilikunstnike liidu eestvõttel välja kord aastas alates 1996. aastast.

Näitusel "Mimikri" osalevad Frank Abner, Reena Curphey, Ainikki Eiskop, Ehalill Halliste, Sigrid Huik, Mariann Kallas, Heli Kelt, Annika Kiidron-Roomets, Krista Leesi, Maasike Maasik, Lylian Meister, Ester Must, Merike Männi, Ilme-Anu Neemre, Merle Nisuma, Marin Nooni, Aet Ollisaar, Ingrid Helena Pajo, Erika Pedak, Tambet Pedak, Katrin Pere, Liis Pihlik, Marilyn Piirsalu, Liilia Pilden, Ülle Raadik, Anu Raud, Merike Roodla, Ilme Rätsep, Ülle Saatmäe, Mari Seger, Eve Selisaar, Merle Suurkask, Ljudmila Swarczewskaja, Aune Taamal, Erika Tammpere, Maryliis Teinfeldt-Grins, Liisa Torsus.

Näitus on avatud 30. jaanuarini 2022.