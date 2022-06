Mari Adamsoni tekstiilitudengi stipendiumi laureaat on Liisa Torsus

Mari Adamsoni nimelise parima tekstiilitudengi stipendiumi laureaat on 2022. aastal bakalaureusetaseme lõpetaja Liisa Torsus.

Oma töödes näitab Liisa Torsus tekstiili võimalusi ja disaineri vastutust kaasaja nõudlikele probleemidele lahenduste leidmisel. Tema õpingute läbivateks tüviteemadeks on etnograafia, loodus ja jätkusuutlikkus. Nende ümber hargnevad projektid põhinevad põhjalikul uurimistööl ja süsteemsel analüüsil. Liisa praktilised lahendused ühendavad näiteks kirjatarkuse ja seentega värvimise; muinasusundi ja digitrüki mustrid; piimapakendid ja vihmakeebid. Bakalaureusetöös "Kivimustud ja natid" lõi ta Eesti rannarahva etnograafilisest hülgepüügirõivast inspireeritud viltmaterjali umbkuubede tarbeks.

"Paljud minu teosed räägivad etnograafilisi lugusid ja jutustusi, sest leian inspiratsiooni meie esivanemate loodud esemetest, uskumustest või tööviisidest. Minu jaoks on äärmiselt põnev selliseid arhailisi teemasid enda loomingus kajastada ning tänapäevasemaks muuta, luues vanale loole toetudes nii uusi mustreid ja visuaalseid lahendusi kui ka kontseptsioone," sõnas torjus ja lisas, et hinnates enda esivanemate kokkuhoidlikkust ning materjali väärtustamist, on tema loomingusse tekkinud ka palju projekte, kus ta mõtestab keskkonnasõbralikkust, jätkusuutlikkust ning teise ringi toodete taaskasutamist.

Liisa Torsuse töö leidis äramärkimist ka Noore tarbekunstniku preemia žürii poolt EKA lõputööde festivali TASE '22 raames. Žürii hindas tudengi etnograafiliste rõivaste süvenenud käsitlemist ja temaatilist lähenemist.

Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakond jagab õppetöös edukale ja loominguliselt aktiivsele tudengile stipendiumit alates 1998. aastast ehk käesoleval aastal 25. korda.